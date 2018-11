El rival recupera efectivos

Marc Gual resta trascendencia al encuentro con el Cádiz

Marc Gual indicó este miércoles que el partido de la próxima jornada disputa su equipo, el Zaragoza, contra el Cádiz no se puede calificar como “excepcional” por la situación en la clasificación, pegado al descenso, porque todos los partidos en esta Liga son “importantes”. “El partido es igual que todos, que siempre tienen importancia. Sabemos lo importante que es y queremos salir de ahí por lo que debemos afrontarlo de la mejor manera posible, con confianza y a ganarlo”, añade el delantero. El jugador badalonés explica que el entrenador está buscando “esa tecla que no acaba de llegar” pero que la plantilla sabe el trabajo que tiene que hacer, que lo está haciendo durante la semana y que cada vez se va viendo “algo más” sobre el campo hasta que llegue el momento en el que logren ganar y cojan la buena dinámica. Preguntado sobre la debilidad que está mostrando el equipo en defensa, ya que lleva once jornadas consecutivas encajando, señala que les está costando que no les metan goles pero que están trabajando ese aspecto y que se ve que a los rivales les está costando “un poquito más”.