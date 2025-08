El rival del Cádiz CF en el Trofeo no para

Por más que su plantilla está prácticamente perfilada, el Córdoba CF sigue inmerso en el mercado de fichajes, con deberes importantes tanto en el capítulo de entradas como en el de salidas. Desde el club, y pese a la premura con la que se afrontó la confección del equipo, hace tiempo que se viene avisando de que se apurará el mercado hasta la última consecuencia, con la idea de poder controlar cualquier oportunidad que se presente. Pese a ello, los deberes prioritarios quieren atajarse cuanto antes y ahí se incluye la salida de José Manuel Calderón, así como la situación de Álex Sala. Todo ello con la disputa del Trofeo Ramón de Carranza, contra el Cádiz CF, a la vuelta de la esquina.

En el caso de Calderón, por si había alguna duda de que la salida del lateral izquierdo sevillano es cuestión inminente, Antonio Fernández Monterrubio se encargó de dejarlo claro durante la rueda de prensa de presentación de Alberto del Moral como nuevo jugador del Córdoba CF. El CEO de la entidad confirmó lo que es un secreto a voces: "Es obvio que estamos buscando una salida para Jose y esperamos tener pronto la mejor solución para todos".

Monterrubio, además, confirmó que el Córdoba CF también incorporará como mínimo a un futbolista más, con todas las miradas puestas en el lateral izquierdo como posición a completar cuando la salida de Calderón sea una realidad. Diego Hormigo es uno de los principales candidatos que maneja el club para cubrir esa plaza. "Ya dijimos que la última noche de mercado estaremos aquí, como es habitual, pero sí, habrá algún movimiento más", confirmó el directivo.

En estas semanas finales del mercado de fichajes, el runrún seguirá envolviendo a la figura de Álex Sala, el principal activo que tiene el club para generar un traspaso que pueda resultar ventajoso para sus arcas, y un jugador que ha levantado interés en varios equipos de Primera División, con el Alavés como el principal interesado en hacerse con sus servicios. El Córdoba CF, sin embargo, se mantiene firme en su planteamiento de que no necesita imperiosamente traspasar al futbolista, por el que se sigue insistiendo en que no hay ofertas. Monterrubio, incluso, se atrevió a desmentir públicamente las informaciones que hablaban de un primer ofrecimiento del Alavés que no había sido del agrado del club blanquiverde: "Internamente no tenemos en la mesa el tema de Álex Sala, está sobre la mesa mediáticamente, pero no internamente, han salido informaciones inventadas con propuestas económicas de clubes, pero son inventadas".

De hecho, el CEO del Córdoba CF abrió la puerta a una posible renovación del futbolista si finalmente no acaba marchándose en este mercado de verano, posibilidad que pese al tajante mensaje que se manda desde el club no hay que descartar en absoluto, al menos por el momento. "Hay jugadores en la plantilla, no solo Álex, que terminan contrato, igual que el año pasado y renovamos a tres o cuatro. En cuanto cerremos el mercado, hablaremos con jugadores de la renovación y Sala puede ser un caso para ello. Nos gusta hacer las renovaciones con tiempo", apuntó Monterrubio.

Varios jóvenes apuntan a Primera Federación

En el capítulo de salidas, el CEO del Córdoba CF dejó entrever también que habrá alguna marcha más del plantel a modo de cesión. El CCF ha prestado ya a Ramón Vila al Eldense, a Mariano Carmona al Alcorcón y a Mati Barboza al filial del Atlético de Madrid. Pero ahí quedará la cosa. "Seguimos trabajando y por eso estamos haciendo cesiones. Habrá más, probablemente acabemos en cinco o seis jugadores en Primera Federación. Algunos de nuestros jugadores han tenido cinco o seis ofertas para ir cedidos a una categoría en la que estábamos nosotros hace poco. Es un cambio sustancial", remarcó el CEO.

Esas salidas, en principio, se producirán entre los jugadores que han hecho la pretemporada con el primer equipo pero que iban a tener ficha con el filial. Tal es el caso de George Andrews, con interés de varios conjuntos de la categoría de bronce para conseguir su cesión, tal y como avanzó Canal Blanquiverde. Otros jóvenes como Ntji Tounkara o Álex López también están en el escaparate para buscar minutos en Primera Federación, toda vez que la competencia que habrá en el primer equipo parece cerrarles cualquier posibilidad de contar con minutos en la Liga Hypermotion.