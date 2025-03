Rival del Cádiz CF expulsa de sus instalaciones a un ojeador del Barcelona, que explica el motivo

Los equipos grandes tienen una red de ojeadores que buscan jóvenes talentos en España. Es habitual que las categorías inferiores de los poderosos se nutran de jugadores que proceden de diversos puntos de la geografía español. Los conjuntos más pequeños tienen dificultades para mantener a sus jóvenes valores. El Cádiz CF, a lo largo de su historia, ha visto cómo se le han ido jugadores de la provincia gaditana que brillaban en la cantera o que ni siquiera llegaban a militar en la entidad cadista porque antes eran captados por otros clubes de mayor poderío.

Uno de los rivales del Cádiz CF en Segunda División, el Real Zaragoza, sufre la fuga de talentos que son captados por equipos grandes. El club aragonés denunció la situación el pasado verano, a través de un comunicado, después de que el Barcelona se llevase a dos infantiles nacidos en 2010, Gorka Buil y Samuel Borniquel.

El conjunto maño no quiere se repita un episodio similar y toma medidas. El periódico Heraldo de Aragón ha informado de que el Real Zaragoza expulsó de su Ciudad Deportiva al ojeador del Barcelona Jon Andoni Goikoetxea, que estaba viendo un encuentro de categoría alevín. Empleados del club le invitaron a salir al detectar su presencia.

El propio Goikoetxea reconoció que fue expulsado en declaraciones a Radio Marca y El Confidencial. Sucedió el pasado mes de noviembre. "Un coordinador vino en el descanso y me dijo que yo no podía estar ahí y que si me podía ir del campo. El Zaragoza no quería que estuviera ningún ojeador del Barcelona en su campo", explicó el ex futbolista del conjunto azulgrana.

"Nosotros nos acreditamos y nos dejan entrar a todos los campos y no pasa nada. Esto vendrá a raíz de que dos chavales del Zaragoza se fueran al Barça y puede ser un poco por eso" indicó Goikoetxea. Dijo que nunca le había sucedido nada parecido.

"Están quemados porque fichamos a dos chavales, pero esto se lleva haciendo toda la vida y es mi trabajo", contó el ex jugador internacional. "En verano también le prohibieron entrar a mi compañero. Yo solo hago informes de jugadores que me gustan y que podrían ser interesantes para el Barcelona, se los paso al club y ellos deciden. Ellos son los encargados de negociar con los jugadores y su entorno".

Goikoetxea aseguró que el Barcelona no es el único club afectado por la medida del club maño. "Tanto el Betis como el Real Madrid tienen prohibida la entrada a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza".