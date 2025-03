El revés del Cádiz CF en la clasificación tras perder en Tenerife

Cádiz/El Cádiz CF tiró a la basura la gran oportunidad que se le presentaba para aproximarse al ascenso a Primera División. Era el momento de dar el paso al frente, lo tenía en su mano pero hizo todo lo contrario en una visita a Tenerefife que resultó un desastre. Todo salió al revés. La derrota no entraba en los planes de un equipo que no dio la talla cuando debía. Las expectativas eran altas, pero el 2-1 en el estadio Heliodoro Rodríguez López no sólo fue un frenazo en su progresión sino que se tradujo en un retroceso.

Mal día eligió el conjunto amarillo para fallar. Una victoria le hubiese colocado frente a un horizonte inmejorable para abordar el reto del ascenso si se tiene en cuenta el retraso que acumulaba en la clasificación. Pero de poder ponerse a cuatro puntos de la quinta y la sexta posición se quedó como estaba, es decir, a siete, y con una hoja menos en el calendario.

No sólo no se acerca el Cádiz CF a las plazas de privilegio sino que además retrocede en la tabla al bajar de la novena a la décima posición y es posible que a la undécima.

Tras caer en territorio insular, el cuadro gaditano se atasca y baja al décimo peldaño con 44 puntos, a siete del Huesca (quinto) y el Real Oviedo (sexto), ambos con 51 tras perder ambién este fin de semana. Está a seis del Almería (tampoco sumó en el capítulo 32), séptimo con 50, y a cinco del Granada, octavo con 49 y gran beneficiado tras doblegarse al cuadro asturiano y colocarse a sólo de la fase de ascenso.

El Burgos ganó y escala a la novena plaza con 45 puntos, uno más que el Cádiz CF, que está empatado a 44 con el Córdoba (11º) y el Eibar (12º), este último próximo visitante del Nuevo Mirandilla el lunes 31 de marzo. Si el Córdoba puntúa el lunes 24 ante el Real Zaragoza en la Romareda en la clausura de la 32ª jornada, el Cádiz CF perderá un puesto más.