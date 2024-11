El regreso de la primera unidad del Cádiz CF

El Cádiz CF cubrió sin dificultades el expediente de la Copa de Rey con una cómoda victoria (0-3) sobre el Real Jaén que le permitió meterse en una segunda eliminatoria para cuyo sorteo aún no hay fijada una fecha concreta a la espera de que se disputen entre el 5 y el 7 de noviembre los siete partidos que quedaron aplazados.

El conjunto amarillo resolvió la papeleta con facilidad sólo tres días después de conseguir su primer triunfo en casa de la temporada 2024-25 (2-0 en el choque contra el Real Oviedo). Paco López apostó en Jaén por una alineación plagada de no habituales que aprovecharon su oportunidad y los que suelen ser titulares tuvieron descanso. El plan salió según lo previsto con reparto de minutos y mínimo desgaste justo cuando el calendario más apretaba.

Con el billete para la siguiente ronda en el bolsillo, el cuadro gaditano pone de nuevo sus cinco sentidos en la Liga con el reto de escalar posiciones en la clasificación. La plantilla prepara a fondo durante estos días el partido contra el Sporting de Gijón que se disputa el primer sábado de noviembre (el día 2) en el estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini' a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde).

El regreso del campeonato supone además el retorno al once de la primera unidad del conjunto amarillo. Si no surgen contratiempos en el último entrenamiento, todo apunta a que el técnico recurrirá a los hombres que no jugaron o participaron poco tiempo en elenvite desarrollado en el Nuevo Estadio de la Victoria.

Salvo sorpresa, vuelven al equipo Iza Carcelén, Víctor Chust, Brian Ocampo, Carlos Fernández, Rubén Alcaraz, Javier Ontiveros... Los cuatro primeros ni siquiera viajaron a Jaén entre semana. El objetivo del Cádiz CF no es otro que traerse tres puntos de Asturias en la 13ª jornada de Liga.