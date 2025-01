Recio y Climent, el hambre del nuevo Cádiz CF

Rueda de prensa de presentación de Iker Recio y Mario Climent como nuevos jugadores del Cádiz CF. Acompañados por Juanjo Lorenzo y Juan Cala, de la dirección deportiva del club, los dos futbolistas tuvieron su puesta de largo.

Después de algunos datos del recorrido de ambos, por parte de Lorenzo, los protagonistas de la cita tomaron la palabra. Iker Recio: "Doy las gracias a todos por estar aquí y ya con ganas de empezar", añadiendo Climent que "estoy encantado de estar aquí, es un sueño desde niño y es una oportunidad que no quiero dejar escapar".

El central ex del Antequera explicaba el proceso hasta vestir de amarillo. "Me contactó mi representante y no me lo pensé dos veces. Muy ilusionado y con muchas ganas. Deseando recuperarme de la lesión y poder rendir en la categoría", agregando sobre esa dolencia que "me quedan un par de semanas como mucho y quizás la semana próxima pueda estar con el grupo".

Recio hablaba del recibimiento. "Vine con miedo. Es una categoría muy distinta, es fútbol profesional. Estos días estoy en el hotel y con ganas de encontrar piso e instalarme para ir conociendo la ciudad".

Definición de su juego. "Soy un central que puede actuar de lateral izquierdo. Soy ambicioso y voy con ganas de adaptarme. En el Antequera tocábamos el balón, pero aquí me adaptaré a lo que pidan".

La situación del Cádiz CF en la tabla clasificatoria: "El fútbol son dinámicas y es así. Ahora hubo una mala racha y seguro que sacamos esto adelante".

Los consejos de Gaizka Garitano. "Me pide calma y que me pueda recuperar bien, y cuando vuelva que lo dé todo como en el Antequera. Debo aprender de todos los compañeros".

En cuanto a Mario Climent, fue curioso cómo recibió la llamada del Cádiz CF. "Estaba comprando y me llamó el representante y no lo pensé. Dejé la bolsa en el suelo y me fui para casa. Estaba haciendo la compra para el día 31. Fue el mejor regalo de año nuevo".

Impresiones de la plantilla: "Ves al grupo unido y sabemos que esto va a ir para adelante. El míster me dice que sea yo mismo y que disfrute del fútbol", explicaba el ex jugador del Mérida.

Las características de este lateral izquierdo. "Me adapto a subir la banda o a quedarme. Estoy con ganas y hambre para darlo todo en el campo".