Qué recibimiento merece Lucas Pérez para enfrentarse al Cádiz CF

El encuentro entre el Cádiz CF y el Deportivo de La Coruña tendrá un componente especial en lo que será el regreso de Lucas Pérez. El atacante jugó una campaña en el conjunto gaditano contando la segunda mitad de la temporada 2021-22 y la primera de la 2022-23, pero dejó una profunda huella por su compromiso y sus goles, claves para alcanzar los objetivos.

Lucas Pérez demostró en su etapa cadista que el corazón sigue mandando en algunos casos por encima del dinero y la categoría. Y es que este jugador dio prioridad a sus sentimientos por encima de otros aspectos, para salir de un equipo de Primera División, el Cádiz CF, con idea de unirse al proyecto de otro de Primera Federación, dos categorías por debajo, el Deportivo.

Lucas Pérez recaló en el Cádiz CF en el mercado de invierno de la temporada 2021-22, procedente del Elche. Fue una apuesta del club para lograr algo complicado para un modesto en Primera: tener gol. Hizo cuatro en esa primera media campaña siendo muy recordados el que dio el triunfo en el campo del Barcelona y el que otorgó un valioso punto en el Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla.

La segunda mitad de temporada también alcanzó los cuatro goles con la camiseta del Cádiz CF, aunque desde aquel verano Lucas Pérez insistió a la entidad en su necesidad por salir para ayudar al Dépor a abandonar del pozo de la tercera categoría nacional. Quiso irse en verano, pero los dirigentes le convencieron para que se quedara, si bien en diciembre la decisión del futbolista era absolutamente firme para volver a casa. Y así se produjo finalmente su salida.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, señaló en aquel momento: "He hecho todo lo posible para que Lucas no saliera. La hoja de ruta de Lucas era salir el verano pasado. Conseguimos convencerle, hemos presionado lo máximo. No conozco otro caso como el de Lucas. Hemos vendido un jugador muy importante para nosotros, que quedaba libre y quería irse al equipo de su tierra. Quiero agradecerle el comportamiento que ha tenido, cómo ha estado metiendo el pie hasta el último día por el Cádiz, quiero agradecerle todo lo que nos ha dado y además quiero desearle suerte porque se lo merece". Estas palabras pusieron sobre la mesa toda la labor realizada para frenar la marcha de una pieza clave.

Un año y medio tardó Lucas Pérez en sacar al Deportivo de Primera Federación, un ascenso a Segunda la pasada temporada que se unió al descenso del Cádiz CF desde Primera, de ahí a que ahora se crucen en la categoría de plata. Será el regreso de un jugador querido que dejó rienda suelta a sus sentimientos pese a perder poder adquisitivo y caché, pero que tuvo un comportamiento muy profesional cada vez que se enfundó la elástica amarilla.

Cuando el ariete fue presentado para empezar su tercera etapa en el Dépor, sus palabras demostraron lo que significaba el regreso. "Este no es el equipo de Lucas, es el equipo del Deportivo de A Coruña, de la ciudad, de mucha gente, de muchos niños, de muchos abuelos, de muchos padres, de muchas madres... Y así, eso, pues toda la ilusión que está generando esto, ojalá, de verdad lo digo, que vaya para el campo. Yo aquí no vengo a salvar a nadie, yo aquí lo único que vengo es a ayudar".

Y tanto que ayudó. Un total de 56 partidos y 25 goles en una campaña y media en su vuelta a casa, unos números que sirvieron para el ascenso de un histórico que está de vuelta en el fútbol profesional. Esta temporada es pieza fija en los blanquiazules, con los que lleva un gol que dio un punto en Granada. A sus 36 años, su sentimiento deportivista le trae de regreso a Cádiz, donde merece ser recibido con respeto, cariño y admiración por lo que hizo.