Real Sociedad B - Cádiz CF, en directo

El Cádiz CF se enfrenta este domingo (16:15 horas) a la Real Sociedad B en la cuarta jornada de Liga, el segundo desplazamiento del equipo después del empate obtenido en Leganés (1-1). La cita pone por primera vez frente a frente al conjunto gaditano y al filial donostiarra, ya que hasta el momento no habían coincidido. Gaizka Garitano pretende dar continuidad a la buena dinámica con el deseo de llevarse los tres puntos.

Dos dificultades tiene el preparador del Cádiz CF respecto a la cita del pasado fin de semana: las bajas de Bojan Kovacevic y José Antonio de la Rosa. El serbio está con la selección sub'21 de su país, mientras que el onubense se retiró lesionado contra el Albacete. Jorge Moreno, Pelayo Fernández e incluso Caicedo pueden ser las opciones para acompañar a Iker Recio en el centro de la zaga. Para el extremo, el abanico de posibilidades es más amplio aunque no hay que descartar que Suso caiga a la banda derecha y que Tabatadze acompañe a García Pascual en el ataque.