Sólo queda un delantero del Cádiz CF sin marcar gol

Cádiz/El Cádiz CF frenó la posibilidad de meterse en un buen lío con la victoria (2-0) sobre el Córdoba que le sacó de la zona de descenso en la que había dormido la noche antes del partido.

Sólo le valía la victoria a un conjunto amarillo que sin hacer nada del otro mundo cumplió la misión en casa. Esos tres puntos la sirvieron para dar un salto hasta la 15ª posición que le otorga un respiro antes de afrontar la próxima cita del campeonato que le lleva al estadio del Granada el sábado 23 de noviembre desde las 16:15 horas (16ª jornada).

Además del triunfo, que era lo realmente importante, la noticia del encuentro fue el tanto que marcó Roger Martí, que suponía el 2-0 justo antes del intermedio. El atacante fue a por todas en un barullo junto a la portería y aunque su remate lo sacó un zaguero el balón traspasó la línea como así certificó el VAR. El gol fantasma subió al marcador tras la pertinente comprobación desde las cámaras.

El ariete estaba contento por la victoria y también por el estreno de su cuenta goleadora esta temporada 2024-25 que inició de manera accidentada. Tras participar en duelo del episodio inaugural frente al Real Zaragoza, se vio obligado a parar tras romperse el peroné. Suponía un nuevo contratiempo después de la lesión que sufrió en diciembre de 2023 y le dejó cuatro meses sin competir.

El valenciano se perdió once partidos de la presente campaña hasta que reapareció en la recta final del choque contra el Sporting de Gijón de la 13ª jornada. No tardó en recuperar la titularidad. Formó parte del once inicial ante el Mirandés y el Córdoba y todo apunta a que seguirá teniendo sitio en punta. Goza de la confianza de Paco López.

Con la diana de Roger Martí ya son tres de los cuatros delanteros centros del Cádiz CF los que han marcado gol este curso. Abrió la lata Francisco Mwepu en el duelo contra el Tenerife y continuó Chris Ramos con cinco aciertos (dobletes ante el Castellón y el Cartagena y una diana contra el Real Oviedo).

El único delantero que tiene pendiente la cita con el gol es Carlos Fernández. El futbolista cedido por la Real Sociedad llegó lesionado, debutó en el séptimo capítulo y pronto se hizo con la titularidad. No hay mejor vitamina para un delantero que el gol y el sevillano parece que va a más con el paso de las semanas. Además de ayudar al equipo a conseguir victorias, le falta del gol para que la felicidad sea completa. Cuantos más jugadores aporten en el elemento clave más opciones tendrá el equipo amarillo de pugnar por el objetivo más ambicioso.