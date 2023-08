Qué espera el técnico del Cádiz CF en la recta final del mercado de fichajes

Queda una semana para el cierre del mercado de fichajes (hasta el próximo 1 de septiembre) y el Cádiz CF aún tiene trabajo por delante como buena parte de los equipos del campeonato. Hay margen de tiempo para que lleguen más refuerzos.

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, indicó el viernes 25 de agosto algo sobre los últimos días de la ventana estival sin citar posiciones que se deben reforzar ni dar nombres de jugadores por un principio de prudencia.

El técnico reconoció que espera algo más en los últimos días. "Yo creo que sí, no voy a decir posiciones, no me gusta decirlo, pero algún movimiento podrá haber".

No quiso entrar en más detalles el preparador cadista, pero de sus declaraciones se puede deducir que llegará algún futbolista más para completar la plantilla que competirá una vez más por la permanencia en Primera División.

En teoría, el club busca un extremo para la banda derecha y un centrocampista de corte defensivo. Esas son las prioridades en la última semana de mercado.