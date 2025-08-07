Problemas en el primer rival del Cádiz CF en Liga

El Mirandés, primer adversario en Liga del Cádiz CF, sigue atascado en una pretemporada con mucho trabajo por hacer y problemas en el equipo. El equipo burgalés amplió a tres el pleno de derrotas del verano tras caer de forma clara ante Osasuna (3-0). Los dos primeros tantos llevaron la firma de Raúl García de Haro, en un choque en el que debutaron Aarón Martín, Barea y Pablo Pérez. Además, Juan Gutiérrez disputó los primeros minutos de la preparación.

Fran Justo apostó por una defensa de cinco y con un Mirandés replegado tratando de buscar el contragolpe. Pero la realidad es que el primer rival liguero del Cádiz CF apenas tuvo presencia en campo rival salvo por alguna buena acción de Marino, intentando filtrar balones hacia la delantera. Palomares tuvo que volar de nuevo para evitar un nuevo gol de Raúl, pero el delantero con pasado en Miranda (2022-23) volvió a ver puerta al filo del descanso cabeceando un centro servido por Kike Barja. El segundo tanto fue un mazazo para los burgales, anclados en una pésima espiral de resultados en pretemporada.

Fran Justo mantuvo el mismo once tras el descanso en el campo de San Francisco, el feudo de la Peña Sport, aunque sí había retirado a Juan Gutiérrez a la media hora de juego. En los primeros minutos del segundo tiempo, el Mirandés tuvo algo más de posesión de balón, aunque el respiro que dio Osasuna al conjunto jabato duró poco y volvió a buscar la portería defendida por Palomares.

La tónica del partido fue la misma hasta el final. Osasuna incidió en ataque hasta el pitido final y el Mirandés buscó sin fortuna la manera de anotar el tanto del honor en Tafalla.

La tercera derrota de la temporada en otros tantos partidos llegó por un resultado más abultado que los dos anteriores. Los amistosos para el primer rival del Cádiz CF será este sábado, 9 de agosto, contra el filial de la Real Sociedad.