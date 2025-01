El primer gol de Climent en el Cádiz CF: collejas, apoyo de su familia y su pueblo y camiseta para una persona especial

Cádiz/Mario Climent entra por la puerta grande en el Cádiz CF. Lo suyo ha sido llegar y besar el santo. Debutó en los instantes finales del encuentro ante el Levante y la sanción que le cayó a José Joaquín Matos (expulsado en ese mismi partido) le abrió las puertas de la titularidad en la siguiente cita ante el Eldense.

No sólo fue la primera vez que formó parte del once inicial sino que además se estrenó como goleador en la categoría de plata y en el conjunto amarillo. Todo le llegó de golpe en poco tiempo: debut en Segunda, gol...

El lateral izquierdo explicó cómo fue su primer tanto como cadista y cómo lo vivió en declaraciones a los medios ofiiales del club. Fue una jugada a balón parado. "Saca Ontiveros, yo salgo del área, recibo el balón y la verdad es que miro el palo largo, para qué voy a engañar, y le intento pegar lo más fuerte que puedo, intento darle con efecto y la verdad es que sale un golazo que no se lo cree nadie".

Tras el gol, alegría. Climent quería hacer una cosa pero se vio atrapado en medio de las felicitaciones de sus compañeros. "Me quería ir corriendo a celebrarlo con toda la afición porque allí estaba mi familia, estaba prácticamente todo mi pueblo, Jijona, pero me hacen un corrillo (los jugadores) y me empiezan a pegar collejas, me empiezan a dar por todos lados... Muy contento y con muchas ganas de más".

El partido se disputó en Elda, a poco más de media hora en coche de Jijona, en el interior de la provincia de Alicante, de ahí la numerosa presencia de ciudadanos del municipio de nacimiento de Climent que fueron a darle su apoyo.

El ex del Mérida no olvidará nunca lo que vivió. "Fue completamente increíble, fue un sueño, me decían disfruta, disfruta, disfruta... después del gol Rubén (no especifica si Alcaraz o Sobrino) me dice mejor imposible... estaba toda mi familia, mi abuelo, al que le di mi camiseta..."

Climent ya disfruta como cadista y cuenta con el incondicional apoyo de su familia. "Me dicen que vaya tela, que increíble, que van a venir a donde sea, van a ir a Albacete dentro de nada, también van a venir aquí a Cádiz y aquí los espero".