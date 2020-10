El presidente, a los pies de Cifuentes

Como no podía ser de otra manera, Manuel Vizcaíno acompañó a Cifuentes en un día complejo para el ex portero porque dejaba atrás 22 años de carrera profesional con los guantes como mejor compañía. El presidente ocupaba ayer mesa con un ex jugador al que le une una buena amistad. El sevillano sabe mejor que nadie el valor del penúltimo servicio al club por parte del albaceteño.

"No es la rueda de prensa soñada por las circunstancias pero hay que adaptarse a todo. Su despedida como futbolista profesional después de 22 años. Las últimas casi seis temporadas ha sido un jugador, capitán, referente, hermano, amigo... Es uno de los responsables de los éxitos de esta familia que llamamos Cádiz CF. No olvidará su tranquilidad en ese primer play-off, por su calma al equipo. Titular todas las temporadas en Segunda y pieza clave en la guinda del ascenso. Debe tener el reconocimiento de la afición. Aquí en Cádiz ha debutado en Primera y ha cumplido el sueño aquí en Cádiz. En Huesca cerró el círculo. En ese partido demostró sus dotes, estar fresco íntegro y seguro. Todo ello con 41 años", relataba el presidente.

Vizcaíno aclaraba que "es una despedida y una bienvenida, porque su presencia en el vestuario es necesaria". "Ganamos ese referente debajo de la portería ahora en los despachos. Se ha preocupado en formarse, en ser bueno en lo que quiere ser para que esté con nosotros, como mínimo, los próximos cuatro años con la dirección deportiva y la secretaría técnica. Se ha formado y viene a enseñarnos mucho, así como a aprender".

El máximo dirigente fue más allá al afirmar que "lo que le debe el Cádiz a Alberto es imposible que se lo devuelva. Es imposible devolver todo lo que nos ha dado". "Ha demostrado una capacidad de saber medir los tiempos y lo que quiere en la vida, sin olvidar ese cariño con el club y mi persona".