El presidente del Cádiz CF se siente respaldado por la afición y anuncia el plan del mercado de invierno

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, atendió el viernes 20 de diciembre a los medios de comunicación tras la tradicional copa de Navidad con la prensa, que se celebró en esta ocasión en el palco del Club de Empresas del Cádiz CF, en el estadio Nuevo Mirandilla.

Balance del año. "Deportivamente no ha sido bueno, para qué nos vamos a engañar. Empezamos la temporada pasada con mucha ilusión, con todos de acuerdo en que teníamos la mejor plantilla de las que habíamos tenido en Primera, pero el fútbol no son matemáticas y se hicieron cosas mal para que termináramos en descenso. El partido con Las Palmas fue una pena porque creo que ganando nos hubiera dado para salvarnos un año más con la campana. Cuando te salvas tantas veces con la campana en una caes, y eso nos pasó. Quedarnos con lo bueno de los cuatro años y la fortaleza que le ha dado a la entidad como tal para intentar volver a Primera en las próximas temporadas".

Mejoría del equipo. "En el fútbol, las mejoras son los resultados deportivos y hasta ahora, en dos partidos en casa, han sido una victoria y un empate. En ambos partidos lo justo hubiera sido que ganara el equipo y con eso me quedo. Queda mucho por trabajar para que el míster le dé su toque al equipo que, si sigue en esta línea, nos dará alegrías y poco a poco iremos levantando cabeza para seguir sólo pensando en el siguiente partido y que nos vaya poniendo en nuestro sitio".

Mercado de fichajes. "Estamos hablando con futbolistas. Hay que sacar jugadores porque tenemos overbooking desde principios de temporada que asumimos para que los jugadores lesionados con los que empezábamos no mermaran la capacidad de la plantilla. Tampoco eso ha salido bien y estamos ya mirando opciones tanto de entradas como de salidas. La plantilla se tiene que acortar, hay que sacar al menos cuatro jugadores y, a partir de ahí, los que salgan ir sustituyéndolos para que nos quede una plantilla de alrededor de 24 jugadores que creo que sería lo más sensato".

Reparto de derechos televisivos. "Somos un equipo en el que la mayoría del gasto se va en los jugadores. Ese matiz de lo que se ingresa por derechos de televisión, que en el caso del Cádiz CF ha sido menos con respecto a la facturación total porque se ha hecho un gran trabajo además de los derechos, que creo que es lo que hay que hacer para consolidar al equipo. Si analizamos las plantillas que hemos tenido en estos años veremos que la mayor parte se gasta, principalmente, en jugadores".

Junta de accionistas. "Se han aprobado todos los puntos que ha llevado el Consejo de Administración, como no puede ser de otra forma. Hemos tenido que soportar, una vez más, la insidia y el acoso de Enrique Pina Campuzano. Todo lo que no haga él está mal hecho y lo que hace él es maravilloso. Hemos tomado la determinación, no sólo yo personalmente, que tengo el acoso a diario en los tribunales de la cantidad de falsedades a las que me acusa, si no como entidad de poner el pie en pared y valorar el daño a la imagen que está haciendo este hombre arropándose en un cadismo absolutamente falso. Tenemos que poner el pie en pared para seguir siendo lo que somos: una entidad seria, cumplidora, que no queremos líos y quitarnos este tipo de situaciones que no le hacen bien a nadie".

Objetivos del nuevo año. "En caliente, que es cuando normalmente la afición se expresa, depende del resultado deportivo y hay que asumirlo. En frío nos sentimos bastante respaldados por la afición. Hablar a dos puntos del descenso en Segunda que la gente esté contenta, lógicamente sería casi utópico. Hay veces que la gente no entiende y protesta y tenemos que seguir haciéndolas, y cosas que hacemos que tenemos que mejorar. Siempre vamos a estar abierto y a tender la mano a cualquier abonado, de manera individual o colectiva, para escucharlos y mejorar sus vivencias como aficionados del Cádiz. Ahora, los abonados son privilegiados en toda España porque tienen entradas para conciertos que todo el mundo quiere ver".