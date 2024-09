El presidente del Cádiz CF explica el problema que tiene Kouamé

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, participó el lunes 16 de septiembre en el programa 'La jugada' de Canal Sur Radio en Cádiz. El mandatario cadista fue preguntado sobre asuntos relacionados con la actualidad del equipo, como por ejemplo la tensión vivida entre el club y Rominigue Kouamé durante el mercado que llevó al futbolista a estar apartado de la plantilla más de tres semanas hasta volver a la normalidad la semana pasada. De hecho, fue convocado por el entrenador para el partido contra el Racing de Ferrol aunque no llegó a saltar al césped.

Vizcaíno habló de la barrera idiomática que supone una dificultad para la integración del futbolista. "Hay una verdad con respecto al idioma", afirmó antes de comparar la situación del centrocampista con la del delantero montenegrino Milutin Osmajic en su momento.

"Es como le pasaba a Osmajic que es el único balcánico que no aprendió a los tres años aún no lo había aprendido". De Kouamé dijo que "no es la alegría de la huerta aunque tiene un problema de comunicación y estamos trabajando en ello. Cuando le hablas en español vuelve la cara porque no se entera pero cuando estás con él diez minutos es encantador.

El presidente del Cádiz CF aseguró que Kouamé "es una buena persona y un buen profesional, tiene calidad de sobra", y subrayó que "vamos a darle una oportunidad".

Vizcaíno dijo algo más sobre el medio, que tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2026. "Se ha equivocado, se lo he dicho y sus compañeros también". En cualquier caso, el máximo responsable del club se centra en el presente y en el futuro. El presidente ve al jugador "metido en la disciplina de grupo y concienciado como uno más de la posibilidad que tenemos de hacer un buen grupo y un buen equipo" con el objetivo de "intentar conseguir el ascenso". El reto de los gaditanos de regresar de inmediato a la máxima categoría del fútbol español.