El presidente del Cádiz CF dice que se equivocó con Negredo

El Cádiz CF bajó a Segunda División en una temporada 2023-24 que no fue nada buena visto el desenlace. El eequipo amarillo cayó a la zona de descenso en la última jornada de la primera vuelta y ya no fue capaz de levantarse. Encadenó veinte capítulos en la 18ª posición.

El balance del curso que termina no es positivo. En declaraciones a Onda Cero Cádiz, el presidente del club, Manuel Vizcaíno, se echó a la espalda el mal año del equipo. "La culpa y la responsabilidad es mía al 100%".

"La esencia de esta entidad es ser una familia dentro fuera del campo, ser perdió y a eso tenemos que volver. Fue r culpa mía", señaló Vizcaíno, quien reconoció errores. "Claro que nos hemos equivocado. A veces se toman decisiones como resultado de cosas que no controlas y eso no es bueno. Hemos llegado de Segunda B hasta aquí tomando decisiones fueran o no populares y eso es lo que hay que seguir haciendo".

El mandatario cadista dijo, entre otras muchas cosas, que "nos equivocamos sacando a Negredo en invierno". El delantero estaba jugando poco y el club decidió rescindir su contrato a mitad de temporada. El ariete firmó por el Valladolid, con el que logró el ascenso a Primera División.

Vizcaíno señaló que no acertó al propiciar la marcha de Negredo y explicó por qué se equivocó. A su entender, el veterano ariete "podía haber aportado sin duda dentro y fuera del campo". De hecho, recalcó que Negredo "era clave en la familia" del vestuario cadista.

El atacante militó en el conjunto amarillo durante tres campañas y media. Llegó tras el ascenso en 2020 y salió en 2024.