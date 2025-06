La campaña de abonados del Cádiz CF para la temporada 2025-26 fue presentada el lunes 9 de junio bajo el lema 'Yo también me lo creo'. El presidente, Manuel Vizcaíno, el vicepresidente, Rafael Contreras y José Mata, alto ejecutivo del club, presentaron en el estadio Nuevo Mirandilla la campaña con vistas al curso venidero en el que el conjunto amarillo volverá a competir en Segunda División.

Vizcaíno es consciente de que la campaña arranca después de un curso que no fue el esperado. El objetivo, "dadas las especiales circunstancias y tras una temporada triste, es mantener las cifras del año pasado. Hay que intentar ilusionar a los abonados con un precio menor y un proyecto que esté a la altura".

El máximo responsable del club abogó por "olvidar las dos úiltimas temporadas aunque la trayectoria de los últimos años es buena. Logramos el hito de mantenernmos más de un año en Primera por segunda vez en la historia. Las expectativas era altas y vamos a hacer una plantilla competitiva que se identifique con lo que quiere la grada".

El aterrizaje de Suso (ha firmado para los próximo cuatro años) "nos pone le listón de donde quetenmos estar", resaltó el presidente antes de subrayar que "Suso se la juega y el Cádiz CF también. El esfuezo es una ilusión para la gente". Avanzó que "tenemos dos jugadores más firmados, uno se anunciará esta semana y otro la siguiente. Trabajamos en salidas y más llegadas. Queremos jugadores con hambre, ganas y amor por unos colores".

Vizcaíno dejó entrever un acto multitudinario para presentar a Suso. "No se trata de desmerecer a nadie, pero es de Cádiz y la presentación la haremos en el estadio de forma especial porque es una circunstancia especial para que la gente disfrute. Hay que agradecerle lo que ha hecho, demuestra el amor que tienen por el Cádiz CF él y su familia". Lsa fecha del acto se dará a conocer cuando esté concretada.

Sobre el número de abonados que no suele ir al estadio a ver los partidos, el mandatario cadista explicó que es algo ·de siempre". Lo achacó a factores como "horario, situación del equipo o gente que está fuera. Hemos tenido una buena asistencia media esta última temporada. Hay horas que la gebnte no puede venir y eso no tiene solución. Si se cuelga el cartel de 'no hay billetes' con tiempo para un partido hay margen para cesión de abono gratuito o mediante pago".