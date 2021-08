El presidente de la FPC cree que era mejor continuar a puerta cerrada

A Juan Antonio García Rodríguez, presidente de la Federación de Peñas Cadistas (FPC), ha pillado de vacaciones todo el follón que se ha organizado con la decisión de la Junta de Andalucía y la fórmula adoptada por el Cádiz CF para elegir a los aproximadamente 4.500 espectadores que pueden entrar en el estadio.

Juan Antonio García atendió la llamada de Diario de Cádiz como seguidor, abonado y apasionado del Cádiz CF, pues su opinión no era la de la FPC al no haberse producido una comunicación por parte de este organismo. "Lo del 25% del aforo me parece una locura", advertía en primer lugar antes de añadir que "en Aficiones Unidas la gente está escandalizada porque al aire libre hay eventos que sí y otros que no". "No hay una realidad ni un criterio", apuntaba señalando al Gobierno autonómico.

El máximo responsable de la FPC nota desde hace mucho tiempo que "la gente está deseosa de ver un rayo de luz y entiendo que quizás falta claridad en la información que se ha dado". Llegado a este punto, Juan Antonio reflexionaba en voz alta para exponer su parecer más personal. "Yo pensaba que era mejor que no entrara nadie, continuar a puerta cerrada. Decidir entre los tres partidos no sé cómo se hará. Insisto que el Trofeo Carranza lo hubiera celebrado sin público, como viene sucediendo hasta el momento".

Su análisis le llevó a discrepar en equiparar la cita veraniega con las dos primeras de Liga. "Veo absurdo meter el Trofeo en este tema. A título personal, no veo que aparezca ese partido en este proceso de elección que se ha abierto".

Eran las manifestaciones de Juan Antonio García como abonado, ya que de manera oficial no había podido contactar con todas las peñas que se ven afectadas por esta nueva situación.