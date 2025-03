Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Tenerife

Cádiz/El Cádiz CF afronta el desplazamiento más largo de la temporada 2024-25 con una mezcla de ambición e ilusión gracias al combustible generado por las dos recientes victorias consecutivas que mantienen encendido el motor que propicia la escalada de posiciones. Tras doblegar al Málaga (0-2) y al Granada (1-0), comparece en el estadio Heliodoro Rodríguez López para enfrentarse al Tenerife el domingo 23 de marzo (seis y media de la tarde, hora peninsular) en el choque encuadrado dentro de la 32ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El conjunto amarillo explora sus límites en plena remontada que inició con el aterrizaje de emergencia de Gaizka Garitano el pasado mes de diciembre. Desde entonces no hace más que subir. Ahora sólo hace saber hasta dónde es capaz de llegar. Se quedó tan atrás que lo tiene complicado para alcanzar los puestos que dan acceso a la contienda por el ascenso, pero no es imposible.

La situación de cada equipo en la clasificación puede dar una idea equivocada de la dificultad del partido. La distancia entre ellos es nada menos que de 22 puntos, pero a la hora de la verdad no se aprecia sobre el césped. El cuadro gaditano, con 44, residía en la novena plaza antes del comienzo del fin de semana y el equipo insular en la penúltima con 22 condenado al descenso al estar a 14 puntos de la permanencia.

El Cádiz CF pretende apurar sus opciones de ascenso (vía play-off) y la escuadra que entrena a Álvaro Cervera quiere competir al máximo en el último tramo del campeonato. De hecho, desde la llegada del ex técnico cadista, es un equipo más sólido que pone en apuros a sus rivales. Vuelve su feudo después de perder (2-1) con mucha polémica en el terreno del Racing de Santander.

Los amarillos están abocados rendir a un buen nivel para poder meter los tres puntos en el equipaje de vuelta y seguir soñando con algo grande. Todo pasa por la consistencia que ha mostrado en los dos últimos envites en los que ha dejado la portería a cero.

No esperan muchos retoques en alineación más allá del obligado por la ausencia de Bojan Kovacecic, concentrado con la selección serbia sub’21. La lógica indica que Fali ocupará su plaza en el eje de la defensa. Brian Ocampo está disponible pero la duda es si aparece en el once o espera turno en el banquillo.

Por parte del equipo local, son bajas los lesionados José León y José Amo, además del sancionado César Álvarez.

A pesar de la distancia que a día de hoy les separa en la tabla, se espera un encuentro igualado El preparador cadista no lo ve como un partido ‘trampa’ porque es consciente de la complejidad y de la necesidad de ir a topa.

El Tenerife ha mejorado desde la incorporación de Álvaro Cervera. El entrenador aterrizó cuando el equipo canario estaba hundido y se marca el reto de competir y sumar todos los puntos que pueda para, llegado el caso, marcharse con dignidad de una categoría a la que tratará de volver de manera inmediata la próxima temporada.

Cervera se interpone en el trayecto de un Cádiz CF que para mantenerse con vida en la lucha por acceder a las eliminatorias necesita abrazar la victoria en el envite ante el Tenerife. El técnico demostró durante su larga estancia en el cuadro gaditano su sobrada capacidad para desactivar a los rivales. Por algo sumó 257 partidos oficiales, de los cuales un 70% los saldó sin derrota (97 triunfos y 84 empates).

El conjunto amarillo encara una difícil papeleta a domicilio frente al considerado como el mejor entrenador de la historia del Cádiz CF. Nadie sumó tantos encuentros como él en el banquillo. El tiempo pasa, casa uno sigue su camino y es la primera vez que Cervera es rival de los amarillos desde su marcha en enero de 2022.

La profesionalidad está por encima de los sentimientos. Cervera ha preparado la semana con sus futbolistas para intentar doblegar a su ex equipo. No oculta que la del domingo es una cita especial mientras sólo piensa en dar co la tecla para ganar.

La ilusión del Cádiz CF por el ascenso pasa por la victoria sobre la escuadra que dirige Cervera, el último entrenador que llevó a los amarillos a la élite del balompié español.

ALINEACIONES PROBABLES

Tenerife: Edgar Badía, David Rodríguez, Landázuri, Sergio González, Mellot, Aitor Sanz, Bodiger, Luismi Cruz, Diarra, Waldo Rubio y Álex Cantero.

Cádiz CF: David Gil, Zaldua, Fali, Víctor Chust, Climent, Moussa Diakité, Rubén Alcaraz, Sobrino, Ontiveros, Melendo y Chris Ramos o Carlos Fernández.

Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López (18:30/LaLiga Hypermotion TV/Dazn).