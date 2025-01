Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Eldense

Cádiz/Si vital era el partido contra el Levante (a juicio de Gaiza Garitano) que abrió la segunda vuelta, aún más lo es para el Cádiz CF la cita con Eldense que se dirime el sábado 18 de enero (desde las cuatro y cuarto de la tarde) en el cuadrante de la 23ª jornada de Liga.

Ni los más pesimistas del lugar podían imaginar hace unos meses que la visita del conjunto amarillo al Nuevo Pepico Amat justo después del ecuador del campeonato se iba a convertir en un inquietante duelo entre rivales metidos en la peligrosa contienda por la permanencia.

La lógica ubicación del modesto cuadro alicantino contrasta con la preocupante situación de un teórico aspirante al ascenso venido a menos que no puede permitirse más errores una vez que el objetivo prioritario ha pasado a ser la salvación.

El cuadro azulgrana repite como local tras caer (1-3) frente al Eibar. El amarillo ejerce de foráneo después del cerocerismo ante Levante. Un choque de máxima relevancia. No es un final pero lo parece.

La cuenta no se puede ser más clara. No hay término medio salvo en el caso de un empate, que sería un mal menor. El Cádiz CF parte desde la 18ª posición con 24 puntos, tres más que su oponente, 19º con 21. Una victoria supone dejar la zona de descenso a seis puntos y tomar un poco de aire en la clasificación. Una derrota le conduce directamente a ese 19º puesto que enseña el camino hacia el abismo. Un varapalo provoca un empate a 24 puntos que perjudica al Cádiz CF al tener desfavorable, en ese supuesto, el ‘goal average’ particular entre ambas escuadras.

No es una misión nada sencilla como saben de sobra los gaditanos, que esta temporada ya han perdido dos veces en casa ante el Eldense (1-2 en la Liga y 0-1 en la Copa del Rey). Se trata por encima de todo de no aplicar el dicho ‘no hay dos sin tres’. El de ahora es uno de esos partidos que adquieren el certificado de trascendente. No es posible un revés. No cabe otro resultado que no pase por la puesta en práctica del verbo ganar. La herida sólo se cura con triunfos.

El preparador cadista es consciente de que el equipo tiene que dar un paso más allá de la consistencia que ha mostrado desde su llegada al banquillo. Desde entonces, no pierde pero acumula tres igualadas consecutivas después de aquel triunfo sobre el Albacete en su estreno.

La mejor noticia para el Cádiz CF es el regreso de Javier Ontiveros una vez cumplida la sanción que en esta ocasión deja fuera de combate a José Joaquín Matos. La vuelta del extremo, con opciones de desenvolverse como mediapunta, aumenta las posibilidades de gol. Por algo es el máximo anotador con ocho tantos y suma la mitad de las últimas diez dianas del equipo. Óscar Melendo y Roger Martí siguen lesionados. Glauder y Kouamé parecen más fuera que dentro.

Además del regreso del marbellí, la novedad en la alineación apunta a ser el debut como titular de Mario Climent. La principal duda puede estar en el puesto de delantero. La semana pasada empezó Carlos Fernández.

Eldense: Mackay, Raúl Parra, Darío Dumic, Iñigo Piña, Marc Mateu, David Timor, Sergio Ortuño, Víctor García, Diego Collado, Juanto Ortuño y Masca.

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Víctor Chust, Fali, Climent, Moussa Diakité, Rubén Alcaraz o Álex Fernández, Sobrino, Brian Ocampo, Ontiveros y Carlos Fernández o Chris Ramos.

Árbitro: Pérez Hernández (comité madrileño).

Estadio: Nuevo Pepico Amat. (16.15 horas/LaLiga Hypermotion TV).