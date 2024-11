Por qué es tan importante para el Cádiz CF el partido contra el Mirandés

Cádiz/En circunstancias normales, el partido que el Cádiz CF afronta el sábado 9 de noviembre en el marco de la 14ª jornada de Liga sería uno más en el desarrollo un calendario que no da tregua. Pero el contexto en el que se presenta en Miranda de Ebro (Burgos) no precisamente es el más adecuado: al borde de la zona de descenso después de perder ante el Sporting de Gijón el pasado fin de semana con sensaciones más que preocupantes.

Una derrota de vez en cuando es algo natural que no conlleva ningún drama. Forma parte de la competición. El problema surge cuando perder se convierte en una peligrosa costumbre, como le sucede a un conjunto amarillo que acumula media docena de varapalos en 13 jornadas, de ellos cinco en los últimos siete compromisos en una clara curva descendente.

La delicada situación del Cádiz CF eleva la trascendencia de la visita al terreno del Mirandés. ¿Por qué es tan importante el encuentro para los amarillos? Estas son algunas de las razones:

Necesidad: El equipo de Paco López no se puede permitir el lujo de sufrir otra derrota justo ahora que está metido en un laberinto del que sólo es posible salir con una dinámica de victorias. Ganar es una misión de máxima urgencia para frenar la caída libre.

Riesgo: Todo lo que no sea abrazar los tres puntos en el Municipal de Anduva aumentará las opciones de caer a la zona de descenso en la que no para de entrar y salir desde el comienzo de la temporada 2024-25.

Detener la mala racha: El triunfo es indispensable para poner coto a una tendencia que es de todo menos buena. El equipo sufre, no disfruta sobre el césped y no termina de ser solvente. No ofrece su mejor rendimiento mientras encara una nueva oportunidad de empezar a dar un giro.

Estado de ánimo: Los malos resultados en general y la baja ubicación en la tabla repercuten en la autoestima de un equipo que no tiene otra solución que una victoria en Anduva para dar un paso hacia la recuperación anímica. Ganar en el campo del mejor local de la Liga otorgaría un plus de confianza.

El entrenador: El crédito del técnico no es eterno por más que goce de la confianza del presidente. Una nueva derrota colocaría a Paco López en una situación límite con el equipo en el sótano de la clasificación.