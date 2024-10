Por qué el empate es el resultado más probable del partido Cádiz CF - Málaga

El Cádiz CF encara el sábado 12 de octubre su primer duelo andaluz de la temporada 2024-25 con el partido contra el Málaga que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde).

El encuentro encuadrado dentro de la novena jornada de Liga genera una lógica expectación. Se espera una buena entrada en el santuario cadista. Se miden dos contrincantes diseñados a priori para pelear dos objetivos contrapuestos. Cada uno viene de una categoría para citarse en la de plata. Los gaditanos, de Primera División. Los costasoleños, de Primera Federación (antes Segunda B).

Los locales se fijan la meta de ascenso y los visitantes, sin renunciar a nada, se plantean el reto de la permanencia. Los blanquazules han empezado el curso mejor que los amarillos. Los de Sergio Pellicer atesoran 11 puntos en la 12ª posición y llegan al antiguo Carranza sin presión y con ambición. Los de Paco López andan apurados en la 18ª plaza con 9 (al borde de la zona de descenso) y están obligados a remontar el vuelo de inmediato.

En el tramo inicial del campeonato ha quedado demostrado que nadie se come a nadie y que cualquier equipo puede ganar o perder con cualquiera adversario. Se espera un choque igualado en la capital gaditana.

Hay motivos para pensar en el empate como el desenlace más probable. El Cádiz CF es el segundo peor local del torneo. No conoce la victoria en casa, donde ha dejado escapar diez puntos y ha sumado dos después de sufrir dos derrotas y firmar dos tablas. El cuadro amarillo es uno de los tres que aún no saber lo que es vencer comoa anfitrión.

Un equipo que no ha ganado en su feudo tiene enfrente a otro que no gana como visitante... pero tampoco pierde. El Málaga es una de las cinco escuadras que no ha vencido como foráneo y a la vez uno de los tres que no ha perdido.

Si el Cádiz CF no es capaz de ganar en casa y el Málaga no lo hace fuera aunque tampoco pierde, la proyección es un empate el sábado salvo que uno de los dos rompa la dinámica.