Por qué Cervera no vuelve a ser el entrenador del Cádiz CF

Cádiz/La pésima dinámica durante los primeros meses de la temporada 2024-25 coloca al Cádiz CF en una situación bastante complicada, a un solo punto de la zona de descenso y a ocho de la sexta posición que permite luchar por el ascenso a través de las eliminatorias.

El conjunto amarillo va camino de un fracaso que sólo podrá evitar con un excelente segundo tramo del campeonato. Ahora mismo no emite las mejores sensaciones para poder remontar el vuelo.

El balance es de todo menos positivo: sólo 18 puntos de 51 en 17 jornadas con cuatro victorias y siete derrotas y más goles recibidos (26) que marcados (20). Sólo restan cuatro capítulos para el final de la primera vuelta.

Los números no son los esperados y llevan en el Cádiz CF a sondear el mercado de entrenadores. Es difícil saber si el club no ha destituido a Paco López porque aún mantiene un hilo de confianza en él o porque no termina de encontrar un sustituto.

La destitución del técnico es una opción nada descartable salvo que cambie de manera radical el rumbo del equipo. La derrota frente al Deportivo de La Coruña (2-4) cuando los amarillos tenían un jugador más en la recta final del encuentro (los gallegos realizaron dos tantos en inferioridad numérica) fue un mazazo que no hizo sino agrandar una herida que no termina de curarse.

La pregunta es quién podría ser el nuevo entrenador del Cádiz CF si el club se inclina por el relevo en el banquillo. El pasado lunes 2 de diciembre estuvo en el estadio Nuevo Mirandilla Álvaro Cervera pero no por una llamada desde el club sino para acudir al acto de despedida de José Mari como futbolista. El técnico y el roteño mantienen una excelente relación, de ahí que se encontraran en un momento especial.

Cervera está considerado como el mejor entrenador en la historia de la entidad cadista. Llevó al equipo de Segunda División B a Primera y tras conseguir una permanencia en la élite fue despedido a mitad de la campaña 2021-22 cuando el equipo estaba hundido en zona de descenso. Batió numerosos récords en el cuadro gaditano, entre ellos el de entrenador con más partidos oficiales con 257.

Después de su larga de estancia en el Cádiz CF (casi seis años entre abril de 1016 y enero de 2022), Cervera pasó por el Oviedo y ahora está sin equipo. ¿Si está libre, porque no regresa si el club busca técnico? La pregunta tiene una fácil respuesta. La relación entre Cervera y el presidente, Manuel Vizcaíno, no se puede decir que sea buena. No lo era cuando el entrenador ocupaba el banquillo y su salida del Cádiz CF fue problemática porque el club no le pagó el finiquito y el asunto acabó en los tribunales hasta que al final llegaron a un acuerdo que evitó el juicio.

Cuando Cervera ya no estaba en el club, el presidente se despachó a gusto contra él al decir que forzó su despido. Si Cervera no vuelve al Cádiz CF es por dos razones. Una, porque él no quiere trabajar con Vizcaíno. Dos, porque Vizcaíno tampoco quiere. Los dos coinciden en no quere volver a trabajar juntos. Otra cosa es que la situación dé un giro de 180 porque la vida da muchas vueltas.