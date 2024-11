Polémica en el Mirandés - Cádiz CF: el VAR anula un gol por un fuera de juego casi inapreciable

El partido que el Mirandés y el Cádiz CF disputaron el sábado 9 de noviembre en el Municipal de Anduva se resolvió con empate a dos pero pudo haber finalizado con otro resultado porque hubo un gol más que no subió al marcador. No faltaron goles en el encuentro ni tampoco polémica. El caso es que el equipo de Paco López se vio perjudicado por una decisión controvertida.

Poco después del tanto del conjunto castellano-leonés, el conjunto amarillo restablecía el equilibrio en el luminoso en el minuto 7 con un golazo de Javier Ontiveros con un disparo con rosca dede la frontal del área con el que colocó la pelota en el interior de la portería muy cerca de la escuadra.

Parecía que el 1-1 era una realidad pero el árbitro estaba a la espera de la autorización desde el VAR para dar validez al gol y que el balón se pusiese en juego desde el punto central. La decisión tardó varios minutos mientras en las imágenes de televisión se observaba cómo Matos, que sirvió el pase a Ontiveros, estaba en línea con un futbolista del Mirandés.

Para sorpresa general, el colegiado Carlos Muñiz Muñoz anuló el tanto a instancias del VAR, que había detectado un fuera de juego inapreciabla para el ojo humano. La posición irregular del lateral izquierdo del Cádiz CF era por escasos centímetros a tenor de la línea trazada desde el vídeo arbitraje. Despierta muchas dudas. Da la impresió de que no hau fuera de juego pero el VAR dijo que sí.

La posición era tan ajustada que queda la duda de si las líneas fueron tiradas de manera correcta. No queda del todo claro si fue no fuera de juego. Pero la realidad es que ese golazo de Ontiveros no pasó el corte y el cuadro gaditano sumó un gol menos.