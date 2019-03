Álvaro Cervera ha comparecido este viernes en la previa del partido de mañana ante el Lugo. En la sala de prensa de El Rosal, el técnico del conjunto cadista ha lanzado la mirada atrás para hablar de lo más reciente, la derrota en Elche. "En poco tiempo se ha cambiado muy rápido el mensaje. No podemos hacer números antes de jugar los partidos porque hay que ser realistas y pensar que no somos los mejores. Cada punto hay que lucharlo y no somos más candidatos que a luchar cada partido”, ha declarado al referirse al objetivo de pelear el ascenso.

Para Cervera, el equipo se encuentra ahora mismo en una fase en la que debe corregir algunas cosas. "Nos está costando robar la pelota" y, bajo su punto de vista, "es posible que venga ligado al mensaje que estamos dando”, ha insistido en el nuevo escenario una vez atada la permanencia. En cuanto a la actualidad deportiva, Jon Ander Garrido es baja segura, aunque el entrenador admite que "hay varios jugadores tocados pero que si queremos ponerlos no hay problemas".

A sus pupilos les aguarda el Lugo, un conjunto que está sufriendo para salir de la zona baja y que viene en el banquillo con un viejo conocido, Alberto Monteagudo. "Es un equipo complicado que juega con dos puntas y le gusta el trato de balón. Tienen bajas de última hora pero mantendrán la habitual claridad con la pelota. Pueden dominar con claridad. Hay que tener mucho cuidado con ellos", advierte Cervera.

La cuestión de los encuentros consecutivos que vienen en Carranza la ha resuelto de la siguiente forma: "De estos próximos cuatro partidos va a depender que tengamos un colchón. Vamos a luchar por ganar los tres partidos en casa, pero sabemos que va a ser muy complicado".