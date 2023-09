La plantilla del Cádiz CF tiene uno de los valores de mercado más bajos de la Liga

El mercado de verano finalizó y todos los conjuntos, incluido el Cádiz CF, ya tienen configuradas sus plantillas salvo movimientos puntuales con jugadores libres (valga como ejemplo el fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla anunciado el lunes 4 de septiembre).

Las cartas ya están sobre la mesa y ahora cada equipo debe luchar en pos sus objetivos. En el caso del Cádiz CF, ha empezado la temporada 2023-24 con buen pie para poner los cimientos en busca de la permanencia, un año más, en Primera División.

Con las plantillas ya configuradas, es hora de las valoraciones económicas que no dejan de ser cifras que no siempre se corresponden con lo que sucede sobre el terreno de juego. Como es habitual, el cuadro amarillo figura entre los menos valorados, un hecho que se repite cada curso mientras renueva una y otra vez el pasaporte en la élite. Nada que no sea nuevo.

Como es lógico, los clubes poderosos lideran un campaña más la lista de valor de mercado que realiza el portal Transfermarkt. El Real Madrid tiene el plantel con la cotización más elevada, cercana a los 1.000 millones de euros. (en concreto 991). Le sigue el Barcelona con 814,3. El tercer equipo más valorado es el Atlético de Madrid a una considerable distancia con 442 millones. En cuarto lugar aparece la Real Sociedad con 397,75.

El Betis cuenta con la quinta plantilla de mayor valor de mercado con (24,5 'kilos', seguido de cerca por el Sevilla con 210,15. El Villarreal, derrotado por el Cádiz CF hace unos días, dispone la séptima plantilla más valorada con una cifra de 209,7 millones. El Athletic de Bilbao, próximo rival de los gaditanos en la quinta jornada, tiene la octava con 202,7 Le sigue el Valencia con 147.

El Osasuna cuenta con la novena plantilla más cotizada con 137,3 millones. El Girona, en su segundo año en la máxima categoría, saca partido a su pertenencia al grupo propietario del Manchester City y da un salto para atesorar el undécimo plantel más valorado con 127,4 'kilos'. El Celta de Vigo, el 12º con 125,65. El Getafe, 13º con 125,2. Y el Mallorca, 14º con 101.

Hay seis equipos con una valoración que está por debajo de los 100 millones de euros. El Almería es el 15º con 99,6. El Rayo Vallecano, el 16º con 91,9.

El Cádiz CF aparece en la 16º posición con una valoración bastante más baja incluso que los equipos que están más próximos por delante. La plantilla cadista tiene una cotización de 64,5 millones, la más pequeña de los equipos que ya estaba el pasado curso en Primera. Su estimación es casi la mitad de la que acredita el Girona, teórico rival directo por la salvación.

No es una sorpresa que la plantilla del Cádiz CF sea de las menor valoradas y tampoco lo es que cada año lleve la contraria a esas estimaciones a la hora de la verdad con el balón rodando en el césped.

Los equipos con la cotización más baja son los tres recién ascendidos. El Granada, el 18º con 64,3 millones. El Alavés, el 19º con 51,9. Y Las Palmas el 20º con 49.