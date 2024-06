Pintinho, ex jugador del Cádiz CF, critica a Vinicius

Carlos Alberto Gómez Montero, más conocido como Pintinho, fue futbolista del Cádiz CF en la temporada 1985-86 que fue histórica al ser la primera vez que el conjunto amarillo conseguía la permanencia después de haber ascendido a la máxima categoría.

Pintinho era un jugador con mucha calidad, un centrocampista con vocación ofensiva. Fue tres veces internacional con Brasil. Sus mejores años los había dado en el Sevilla (cuatro cursos en el equipo del Sánchez Pizjuán) pero aún le quedaba cuerda y con 31 primaveras se unió al cuadro gaditano, con el que sumó 16 partidos (15 del campeonato y uno de la extinta Copa de la Liga) y marcó tres goles.

El ex futbolista vuelve a la actualidad en junio de 2024 por unas declaraciones en Flashcore en ls que criticó a su compatriota Vinicius. El jugador del Real Madrid participa con Brasil en la Copa América que se disputa en Estados Unidos.

Pintinho no se cortó un pelo a la hora de referiral extremo. Dio una de cal y otra de arena. Aseguró que “llevo aquí 44 años y nunca me han dicho ‘negro’". A su juicio, "lo que pasa con él (Vinicius) es que es un provocador, aunque ahora está mejor... pero es un poco payaso".

El ex del Cádiz CF fue duro y blando a la vez con la estrella madridista. "He sido muy crítico con él, pero ahora está un poco mejor". Cree que "le han dado un toque y está un poco mejor de cabeza". Y una más: "No me ha convencido todavía para ser un jugador".

Pintinho hablé también delos brasileños Casemiro, Rodrygo y Endrick. Del medio defensivo indicó que "no me gusta nada". Del atacante del Real Madrid dijo que le gusta más que Vinicius, y de la joven perla de 17 años, fichado por el conjunto blanco, pidio que no se le compare con Pelé "porque eso le puede estropear".