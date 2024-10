Pellicer: "Al equipo le transmití tranquilidad porque no era real el dos a cero"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga. "Me voy insatisfecho por la primera parte porque hemos tenido falta de contundencia. En el descanso hemos ajustado todo y les he pedido calma y orden. De esa forma hemos cogido otro contexto dentro del partido. Te vas con buenas sensaciones porqur tiene mucho mérito lo que el equipo está haciendo. No obstante, hay cosas que mejorar".

Mensaje en el descanso. "Al equipo le transmití tranquilidad porque no era real el 2-0. Es verdad que los goles son los que marcan el partido, pero había opciones si manteníamos el orden".

Buen resultado de las sustituciones. "Es verdad que los cambios han funcionado; sale Castel y hace gol, Dani Lorenzo ha entrado muy bien, y Juanpe ha sumado mucho en ese tramo final. Tener a todos activados es muy importante".

Su regreso a Cádiz, donde jugó en la década de los 90. "Venir aquí es un sueño. Ya estuve hace cuatro años como entrenador y tengo un buen recuerdo. Aquí, como jugador, me rompí la rodilla hace 27 años. Hemos asistido a un partido muy bonito. aunque ha sido muy doloroso para Paco y para mí", finalizaba el entrenador del Málaga.