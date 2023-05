El peligroso regreso del Cádiz CF a las derrotas consecutivas

El Cádiz CF sufre un frenazo en el peor momento, aunque aún está a tiempo de enmendarse. Cuando el pasado 30 de abril se impuso 2-1 al Valencia en el estadio Nuevo Mirandilla, llegó a los 35 puntos con seis jornadas por delante para terminar de rematar el objetivo de la permanencia.

El triunfo sobre un rival directo en la pelea por eludir el descenso colocó a los amarillos en un escenario idóneo: 35 puntos, cuatro más que el 18º y 18 por disputar suponían un sobrado margen para superar con creces la barrera de los 40 y alcanzar la tranquilidad.

Pero se atasca en los 35 y ya no quedan seis sino cuatro encuentros, con sólo un punto de renta sobre el descenso. Está abocado a poner en práctica el verbo ganar de manera urgente si quiere quedarse en Primera División un año más.

El conjunto de Sergio González había conseguido detener la sangría que padeció al comienzo del campeonato con aquellas cinco derrotas consecutivas que le llevaron a malvivir entre las últimas tres posiciones a lo largo de la primera vuelta.

El Cádiz CF enderezó el rumbo porque espació los varapalos y empezó a producir. Ya no volvió a encadenar dos derrotas seguidas. Cuando perdía un partido, reaccionaba en el siguiente con uno o tres puntos.

Pero esa secuencia se rompe ahora en plena recta final de temporada. Ocho meses después de la última vez que hilvanó al menos dos derrotas continuadas, suma dos encuentros seguidos sin sumar, con todo lo que ello supone.

El equipo amarillo cayó con estrépito (5-1) en el terreno del Atlético y perdió (1-0) en el campo del Mallorca en las jornadas 33 y 34. El estacazo ante el cuadro rojiblanco, pese a no plantar cara, entraba dentro de los parámetros de la lógica. El revés frente a los bermellones fue una oportunidad desperdiciada de dar un paso más.

Las dos visitas seguidas se saldaron de la peor manera posible. Lo que no supo hacer fuera ahora debe corregirlo en casa un Cádiz CF que no tiene otra solución que vencer al Real Valladolid, con el está empatado s 35 puntos, para no empedrar aún más el camino hacia la salvación.