Los partidos del Cádiz CF en abril y los de sus rivales directos

El Cádiz CF sufre otro parón de obligado cumplimiento, en este caso por la disputa de un solo partido, el de la final de la Copa del Rey. El duelo que el sábado 6 de abril protagonizan el Athletic de Bilbao y el Mallorca provoca una nueva interrupción de la Liga.

El equipo amarillo tardará casi dos semanas en competir en un mes de abril con sólo tres jornadas programadas. El conjunto amarillo está metido hasta el cuello en la dura contienda por la permanencia. Ubicado en zona de descenso (18ª posición) con 25 puntos, no tiene margen de error porque está a tres de la 17ª plaza (la salvación) que ocupa el Celta de Vigo (28) y a cinco de la 16ª en la que reside el Rayo Vallecano (30).

El Cádiz CF camina sobre el alambre sin posibilidad de fallo para no quedarse descolgado de manera definitiva de la lucha por la salvación. Afronta en abril un duro calendario. Si sale con vida del cuarto mes del año, se jugaría la continuidad en Primera en los cinco duelos en mayo que serían definitivos.

El equipo entrenado por Mauricio Pellegrino lo tiene complicado pero ni mucho menos imposible. Sus próximos dos compromisos son frente al segundo y al tercer clasificado, es decir, dos de las tres mejores escuadras del campeonato.

El sábado 13, se enfrenta al Barcelona (31ª jornada) en el estadio Nuevo Mirandilla con el claro papel de favorito para un cuadro azulgrana inmerso en una racha positiva. Tumbar a un adversario de semejante calado sería una proeza que el Cádiz CF ya ha realizado en más de una ocasión.

Si difícil es la misión ante el conjunto culé, no es un asunto menor el encuentro del 32º capítulo que el sábado 20 lleva al Cádiz CF al terreno del Girona, el equipo revelación de la Liga que ocupa la tercera plaza y está cerca de hacer historia si certifica su clasificación para la 'Champions'.

La última cita de los amarillos en abril es en casa frente al Mallorca (domingo 28), un rival sobre el papel no tan poderoso aunque eso no significa que vaya a ser un partido fácil.

El Cádiz CF juega sus encuentros mientras no le queda otro remedio que estar pendiente de lo que hacen sus rivales directos. No sólo tiene que sumar, sino que además no lo hagan los demás que están metidos en la pelea.

El mismo fin de semana que se mide al Barcelona, el Celta visita al Betis (viernes 12) y el Rayo recibe al Getafe (sábado 13). Cuando los gaditanos visiten al Girona, los gallegos son locales en el choque frente a Las Palmas (sábado 20) y los madrileños son anfitriones ante el Osasuna (sábado 20).

El envite del Cádiz CF contra el Mallorca se dirime el mismo fin de semana que el Celta visita al Alavés (sábado 27) y el Rayo comparece en Villarreal (domingo 28).