El partido en Valencia destapa el maltrato arbitral al Cádiz CF: penalti escamoteado y dos expulsiones perdonadas al rival

El Cádiz CF avanza poco a poco en dirección a las posiciones que permiten la continuidad en Primera División. No es un camino fácil dada la entidad de los rivales y los arbitrajes que sufre a modo de obstáculo.

El conjunto amarillo podía llevar algún punto más de los 15 que atesora de no haber visto frenada su marcha por decisiones polémica. El ejemplo más reciente es el partido contra el Almería, con un golazo anulado a Brian Ocampo (con el mercado con empate a cero) después de que el VAR instase a Juan Martínez Munuera a que revisara en el monitor una jugada previa.

El colegiado ya había arbitrado esa jugada previa de la que estaba muy cerca y no consideró como falta una acción entre Fali y un futbolista del Almería. Después rectificó y anuló un tanto con el que quizás los amarillos hubiesen tenido más opciones de sumar los tres puntos en lugar de uno.

El caso más cercano en el tiempo de los arbitrajes negativo se dio en Mestalla en el duelo frente al Valencia. El Cádiz CF fue capaz de aguantar la mínima ventaja que adquirió con el gol de Rubén Alcaraz en el minuto 8, pero pudo haber llegado a la recta final del encuentro con una renta más amplia si Pablo González Fuertes hubiese pitado el penalti cometido sobre Anthony 'Choco' Lozano en la primera parte. El atacante amarillo sufrió un claro pisotón dentro del área pero ni el trencilla ni el VAR quisieron saber nada.

El claro penalti no señalado no tuvo consecuencias porque se llevó la victoria, pero fue una señal más de lo difícil que lo tiene el Cádiz CF. ¿Qué tiene que pasar para que le piten un penalti a favor? Aún no ha lanzado desde los once metros después de 17 jornadas y sin embargo le han pitado cinco en contra.

Pero hubo algo más en Mestalla que le delata el distinto rasero que se aplica al Cádiz CF y a otros equipos. González Fuertes dejó a los gaditanos con nueve jugadores en la visita al Athletic de Bilbao de hace dos campañas. Expulsó justamente a Akapo pero se pasó de frenada cuando mostró la segunda amarilla a Negredo al entender que el delantero se tiró dentro del área. No se dejó caer, cayó en la pugna con un rival. Se equivocó el colegiado, que sin embargo no impidió el triunfo (0-1) en San Mamés pese a perjudicar a los visitantes.

Dos años después, en Valencia, el mismo árbitro no se atrevió a aplicar a Cavani el mismo criterio que había empleado con Negredo. En el minuto 67, el ariete el cuadro che se dejó caer dentro del área cuando ya tenía una amonestación. Esa caída voluntaria en el área buscando el penalti hubiese supuesto la segunda tarjeta y la consiguiente expulsión del uruguayo, pero esta vez el árbitro tuvo otro criterio.

Y otra más. González Fuertes tampoco sacó la roja por la durísima entrada que sufrió José Mari, que se pierde el resto de la temporada. Musah debió ser expulsado, pero el árbitro se quedó corto.