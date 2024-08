El papel que debe desempeñar Brian Ocampo mientras siga en el Cádiz CF

El encuentro entre el Cádiz CF y el Real Zaragoza de la jornada inaugural de Liga fue un absoluto desastre para un conjunto amarillo que ofreció un bochornoso espectáculo en casa delante de su afición y cayó nada menos que por 0-4.

Esa goleada que nade esperaba protagonizó la puesta de largo del cuadro gaditano en su regreso a Segunda División. Si ya era duro volver a la categoría de plata después de cuatro años seguidos en Primera, la hetacombe en el primer partido de la temporada 2024-25 hundió aún más el ánimo de la parroquia cadista y agudizó la crisis desatada por las polémicas decisiones adoptadas en los últimos tiempos por los dirigentes del club.

El pobre rendimiento, sobre todo en una primera parte para olvidar en la que recibió dos goles. La desventaja con la que se marchó al descanso obligó al entrenador, Paco López, a hacer cambios.

El Cádiz CF fue a más en la segunda parte pero la mejoría fue insuficiente como se pudo comprobar en el marcador: cuatro goles recibidos y ni un solo a favor.

Los mejores momentos llegaron cuando Brian Ocampo saltó al césped. Le costó decidirse al técnico. No lo incluyó en las tres sustituciones que hizo en el descanso hasta que en el minuto 59, con el partido muy complicado (0-2 en ese instante), dio entrada al uruguayo.

El equipo dio un salto de calidad con el extremo. Partió desde la banda izquierda y desbordó una y otra vez. Con él generó peligro un Cádiz CF al que le faltó acierto en el remate para poder meterse en el partido.

Ocampo demostró su sobrada capacidad para marcar diferencias en Segunda División. Debería ser titular indiscutible mientras siga perteneciendo a la plantilla. Si no lo fue en el duelo ante el conjunto aragonés quizás es porque está en la rampa de salida. Dejarlo en el banquillo des un desperdidicio.

Su marcha es una posibilidad que está encima de la mesa aunque aún no se ha concretado y sigue estando en el Cádiz CF. Si el próximo fin de semana no se ha movido de la plantilla, debería formar parte del once inicial en el duelo a domicilio ante el Levante porque es un jugador desequilibrante que hace cosas diferentes en el campo. El único junto con Javier Ontiveros, que aún no han debutado al sufrir una lesión muscular.