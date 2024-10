El palo de Paco López a Fali por su feo gesto con la afición: "No beneficia a nadie"

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Paco López, fue preguntado el lunes 28 de octubre, en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Jaén de la Copa del Rey, sobre el feo gesto de Fali a la afición tras el primer gol de los amarillos en el encuentro ante el Oviedo disputado el pasado sábado en el estadio Nuevo Mirandilla.

López reconoció que ha visto la imagen y que no ha abordado el asunto con el futbolista. "La he visto. No he hablado con él", expuso antes de entrar en materia.

"No quiero que sea una disculpa, pero los jugadores están pasando una situación complicada. No creo que (Fali) tenga intención de generar nada", explicó el preparador cadista.

En la situación actual, "cualquier gesto se magnifica más". El técnico lanzó una recomendación tanto al defensa central como a Iza Carcelén, que también hizo un feo gesto cuando marcó un gol. "Fali tiene que tener mucho cuidado y también Iza". Paco López se puso del lado de la hinchada: "La afición quiere ver ganar a su equipo y hay que ponerse en su piel, somos profesionales".

"Dentro de su exigencia es una afición respetuosa, hay que entenderla", señaló Paco López antes de mirar el futuro con optimismo. "Cuando las cosas funcionen la tendremos de nuestro lado". Eso sí, el apoyo de los seguidores "lo tenemos que provocar nosotros con nuestro juego y resultados".

"Lo demás sobra, no nos beneficia a nadie" resaltó el entrenador sobre los gestos feos de los jugadores antes de mostrar algo de comprensión. "Sin que sirva de disculpa, dentro lo están pasando mal. Si todo deportista quiere ganar hasta en los entrenamientos, imagina cuando te juegas tantas cosas".

A su entender, "hay que estar más tranquilos a nivel de cabeza", finalizó el inquilino del banquillo cadista.