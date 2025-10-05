Las Palmas-Cádiz CF, en directo

La octava jornada de Liga en Segunda División traslada al Cádiz CF al Estadio de Gran Canaria para enfrentarse a la UD Las Palmas este domingo, 5 de octubre, a partir de las 21:00 horas. Los gaditanos vienen de empaar ante el Ceuta y tienen la oportunidad de asaltar el liderato.

Dos empates y una victoria es el balance cadista lejos del Nuevo Mirandilla, pero la salida de hoy es muy comprometida al estar enfrente uno de los aspirantes el ascenso que la campaña pasada estaba en la elite.