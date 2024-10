Paco López se siente con fuerzas para sacar al Cádiz CF de la actual crisis

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, después de la derrota de su equipo en Eibar, la cuarta consecutiva que mantiene al conjunto gaditano en posiciones que conducen a Primera Federación (antes denominada Segunda B).

Las peores sensaciones con el equipo cada vez más hundido en la tabla clasificatoria. "Estamos ahí abajo y lo he dicho siempre. Quejarte, lamentarte y decirlo, aunque sea verdad, no soluciona nada", a puntaba el preparador del Cádiz CF en la sala de prensa del estadio de Ipurua.

Paco López pretende seguir luchando, se ve con fuerzas para llevar al equipo al lugar que desea todo el cadismo. "Para revertir la situación "no puedes rendirte y no bajar los brazos". "Al final tiene que salir el trabajo que se está realizando pero que no se traduce en resultados".

El técnico del Cádiz CF se aferra a un mensaje optimista donde es casi imposible encontrarlo después de cinco derrotas en las once primeras jornadas de Liga en Segunda División. "Agachar la cabeza y venirte abajo no sirve de nada. Toca todo lo contrario", indicaba el valenciano en una comparecencia en la que resultaba complicado entrar en materia sobre lo sucedido.

Con el Cádiz-Oviedo a la vuelta de la esquina, Paco López tira del fondo de su optimismo para sacar al equipo amarillo de una espiral tan adversa.