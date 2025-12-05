Paco López repite guión de despido un año después de salir del Cádiz CF

Era un secreto a voces. El CD Leganés ha dicho basta a la etapa de Paco López en el banquillo. La malísima dinámica en Liga era ya un lastre y la eliminación en Copa del Rey (1-2 ante el Albacete) ha resultado un mazazo para que se produz su destitución. La racha del valenciano es para olvidar porque hace casi un año -el 8 de diciembre de 2024- era el Cádiz CF el que prescindía de sus servicios.

El adiós ya estaba encaminado desde que el pasado domingo los pepineros cayeran ante el Zaragoza en Liga. La nueva nueva derrota ha acelerado una decisión que también ha pillado por sorpresa al propio afectado, a Paco López, a pesar de la delicada situación de un equipo que tiene el objetivo de volver a Primera.

Apenas terminado el partido, poco después de que ofreciera la rueda de prensa, el entrenador valenciano fue llamado a la zona de despachos donde Andrés Pardo, director deportivo, Eduardo Cosín, vicepresidente, y Martín Ortega, director general, le dijeron que se acababa su etapa.

Ningún jugador de la plantilla se encontraba en Butarque cuando se ha tomado la decisión. Y estos se han enterado por el propio comunicado oficial que ha emitido el club sólo una hora después de que que finalizara el encuentro.

La relación del técnico ex cadista con el plantel era muy buena -lo único positivo de esta etapa-, pero los resultados se han ido cayendo y, con estos, han provocado el adiós a Paco López, que suma un nuevo revés después del sufrido en el Cádiz CF el año pasado con un escenario similar con otro recién descendido.