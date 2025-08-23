Paco López: "Me quedo con la primera parte"

El entrenador del Leganés, Paco López, compareció en rueda de prensa al término del partido que enfrentó al equipo pepinero y al Cádiz CF en el Estadio Ontime Butarque.

Merecimientos: "Me quedo con la primera parte de ritmo, de fútbol, de llegadas, de defender alto. En general me quedo con que hemos sido competitivos y jugando de esta manera vamos a conseguir buenos resultados. Teníamos en frente a un equipo con talento a balón parado, hay momentos y hemos tenido la primera parte para hacer el 2-0. En la segunda hemos tenido una ocasión clarísima de Diawara, y después de gol hemos estado un poco KO. Nos hemos rehecho con el apoyo de la afición, que ha estado increíble. No estamos contentos con el punto, queríamos ganar, pero sí con la entrega. Es el camino".

Balón parado: "La semana pasada estuvimos muy bien, y hoy el desajuste viene por una aparición desde fuera y la ha enganchado sensacional. No es fácil cuando entran más jugadores de los que están previstos al remate. El equipo ha estado bien a balón parado, son detalles que marcan el partido".

Sensaciones. "El equipo va a jugar así y ha hecho buen partido. Con el apoyo de la gente vamos a mejorar y subir el nivel. Se ha hecho una primera parte buenísima. Analizamos lo relacionado con el juego y no solo con el resultado. Quedan cuarenta jornadas y tenemos que fijarnos más en el juego. Hemos dado un salto de nivel y seguiremos insistiendo".

Afición: "Espectacular. Nos han empujado y lo valoro muchísimo. Nos tiene que servir como un plus y la pena es no haberles podido dar la victoria. Llevamos dos jornadas y esta es la línea, del equipo y de la gente".