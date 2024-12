Paco López: "A los jugadores hay poco que reprocharles"

El entrenador del Cádiz CF, Paco López, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla, tras el choque ante el CD Eldense correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, en la que su equipo quedó eliminado.

Valoración del partido. "Queríamos pasar. El partido ha estado muy igualado, con muy pocas ocasiones de gol de los dos equipos. Con el 4-3-3 hemos tratado de jugar el partido. En los inicios salíamos bastante bien, pero en zonas donde teníamos que hacer daño nos ha costado más. El equipo se ha esforzado, a raíz de la expulsión de Julio no nos quedaba otra que tratar de jugar a la heroica, pero con muy poco acierto".

Los motivos del cambio de esquema. "Se debe a varias cosas: la idea de hoy y el pensar que veníamos del partido anterior y que en dos días tenemos otro partido".

Esperanzas para aspiran a una variación en la dinámica tan mala del Cádiz CF. "Siento el compromiso y la implicación de la plantilla en el día a día. Si no fuera así no lo diría. A los jugadores hay poco que reprocharles en lo que percibimos en el cuerpo técnico. Lo están dando todo y quieren ganar los partidos. A eso nos tenemos que agarrar".

El penalti y la expulsión de Julio Cabrera. "Estaba destrozado en el vestuario, estaba llorando. Me ha pedido perdón y le he dado la enhorabuena por el partidazo que ha hecho. Ha tenido ese desliz, como le podía haber pasado a cualquiera. No tenía una papeleta sencilla y ha hecho un gran partido", remarcaba el preparador.

El incidente de Iván Alejo con los aficionados: "Alejo es un jugador muy temperamental y de altibajos. No sé exactamente lo que ha pasado", se limitaba a explicar.

Su situación es extrema. "Nunca me he rendido, nunca lo he tenido fácil y como profesional me debo a dar mi máximo cada día. Voy a seguir dándolo todo hasta que termine. El presidente ha estado antes y después del partido. Cuando perdemos hay poco que decir. Hemos hablado, lo hicimos ayer también y nada más", añadiendo que "lo estoy viviendo todo con mucha profesionalidad". "Estoy tragando veneno. No pienso en lo que pueda pasar en Elche. Llevo 21 años trabajando, no sé cuando será mi último día en Cádiz. Podrán decir de mí muchas cosas y que me equivoco pero nunca va a faltar la profesionalidad y darlo todo, tanto mi cuerpo técnico como yo".

Mala experiencia en el Cádiz CF. "Todo esto está siendo un aprendizaje importante para mí. No me escucharán nunca jamás hablar mal de nadie. No es cuestión de decir las cosas, es una cuestión de mi ética y mis valores. Voy a seguir teniendo fuerzas hasta el final porque así me lo transmiten los jugadores".