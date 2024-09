Paco López: "Nos han faltado recursos"

Paco López, en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla, remarcó con claridad lo sucedido en el primer y en el segundo tiempo del choque contra el Racing de Ferrol (0-0). Sensación de decepción por parte del técnico del Cádiz CF.

Valoración de lo acontecido en el césped. "No ganar es una pequeña decepción. Analizando el partido, vemos 35 minutos de la primera parte en los que debíamos haber sentenciado el partido. Seguimos sin estar acertados. Ponerse por delante en esta categoría, ya lo vimos la semana pasada, te da la vida. A raíz del cabezazo de ellos, hemos acabado la primera parte con malas sensaciones. Y la segunda parte quiero analizarla. Hemos dado un paso atrás cuando debíamos dar continuidad a la dinámica del primer tiempo. Nos ha costado recuperar balones y nos han faltado recursos ofensivos cuando recuperábamos la pelota. Hemos sacado a Paco Mwepu para buscar espacios con Chris y él, pero no nos ha llegado. Muchas acciones a balón parado y tampoco hemos estado acertados. A seguir trabajando y a recuperar efectivos".

Los motivos del bajón en el segundo tiempo. "No creo que sea cuestión de confianza. Lo tengo que analizar bien pero es verdad que hemos dado dos pasos atrás que no entiendo bien. Nos ha condicionado la tarjeta de Fede, pero no es excusa. Nos hemos hecho demasiado largos y cuando eso ocurre no es bueno. Ellos, sin llegarnos, han parado el partido. Tenemos gente fuera como Melendo, Carlos, Alejo, Roger... y ayer se nos cayó De la Rosa. Nos ha faltado gente por fuera que desbordara. La profundidad era demasiado previsible. Nos han faltado recursos, pero no es excusa. Debimos hacer las cosas mejor en la segunda parte. Debimos ser más contundentes todo el partido", se lamentaba el entrenador del Cádiz CF.

Lo positivo en la primera media hora. "Todo ha venido de la presión alta y por eso se ha tenido esa claridad. Es verdad que hemos estado más acertados en todos los movimientos y nos tenemos que quedar con eso como algo positivo. Y, además, mantener la portería a cero".

El terreno de juego sigue en mal estado. "El césped lo habéis visto. No es excusa porque está así para los dos equipos pero nos gustaría que cuanto antes esté en condiciones". Un campo que debe sumar a la mejoría que se persigue. "Somos conscientes de que debemos mejorar muchas cosas pero se mejora más tranquilo cuando ganas. Debemos seguir creciendo y ser más continuos. Nos falta continuidad en el juego. Hay momentos en los que es normal que te sientas dominado, ya que debemos llevar el control del partido aunque no tengas la pelota".

El comportamiento de la afición. "De matrícula de honor. Cuando peor estábamos, estuvieron alentando y empujando. Es increíble y solo por ellos en esto hay que seguir currando y currando. Esto es larguísimo y cambia mucho. No hay que desesperarse pero hay que insistir en currar porque hay mucha mejora por delante".

Excesiva dependencia ofensiva de Chris Ramos. "Al final es el jugador más adelantado y, en teoría, es el que puede tener más intervención en los últimos metros. Pero necesitamos de todos en los últimos metros y necesitamos a esas bandas y esos jugadores de segunda línea. Hay que tener esa agresividad de querer hacer gol".

La situación de las ausencias ofensivas: Roger, Melendo, Carlos Fernández e Iván Alejo. "Los cuatro van a empezar a hacer cosas de campo esta semana. Vamos a ver las sensaciones de ellos en el terreno de juego y veremos cómo se encuentran de sus lesiones", finalizaba Paco López.