Paco López habla de lo que sucedió en el Cádiz CF

Semanas de silencio de Paco López, entrenador del Cádiz CF durante las primeras 18 jornadas de Liga hasta que fue destituido, que se han roto con las primeras declaraciones del preparador desde que saliera por la puerta de atrás del Nuevo Mirandilla. En un tono de respeto y alejándose de cualquier polémica, habla de lo sucedido en su etapa.

Sus sensaciones más de dos meses después de su salida precipitada. "Fallaron los resultados. Los factores fueron muchísimos. No me gusta darle muchas vueltas a lo que pasó porque el fútbol es muy cambiante y es complicado saber las causas de ciertas cosas. Lo importante es ir hacia delante", añadiendo a Radio Marca Granada que "siempre es de agradecer en todos los clubes donde he estado". "Me ayudan de alguna manera a seguir disfrutando de esta profesión. Estoy muy agradecido al Cádiz, a la afición y a todo el mundo a pesar de que las cosas a nivel deportivo no salieran".

La paciencia del presidente del Cádiz CF con la dinámica tan adversa. "Lo que sí que tenía y sigo teniendo es una buena relación con Manuel Vizcaíno. Yo fui sincero con él. Confiaba en mí y estaba muy claro. Me alegraré de todo lo bueno que siempre le pase al Cádiz". Y es que cabe recordar que en su despedida estuvo comprensivo en cuanto al dinero a recibir. "Prefiero no hablar de las cosas que han pasado. No me gusta incidir en esas cosas. Fue un gesto, pero esto entra dentro de una negociación y yo sentía que tenía que perdonarle dinero al club".

Una mala experiencia en el banquillo cadista y una presión que dio la cara con sus enganchadas con los arbitrajes. "Cuando ves que hay tanta urgencia y exigencia, muchas veces se toman decisiones que son injustas. No es momento para entrar a valorar el papel de los árbitros, porque bastante están pasando últimamente, pero en su momento fueron decisiones injustas. Aunque es verdad que que no fueron acciones normales en mi. Esas expulsiones fueron errores míos", admite Paco López a Radio Marca Granada.

Una plantilla complicada que a Gaizka Garitano han 'limpiado' en el mercado de invierno, aunque el ex técnico del Cádiz CF profundiza poco. "Han pasado muchas cosas en Cádiz. No me gusta incidir en el pasado. Las cosas pasaron por algo y son aprendizajes. Insisto, estoy agradecido al Cádiz y a todos por la oportunidad. Trato de ser muy agradecido. No se trata de ser correcto por ser correcto, elegí esta profesión porque la amo, me gusta y disfruto. Mi familia vive de esto. A todos los equipos que han confiado en mí, hayan salido mejor o peor, les estoy agradecido por darme la oportunidad. Cuando llego a un club, lo doy todo. Tendré más fortuna o menos, pero me dejo todo. Siendo honesto y con la conciencia tranquila. Siempre que me he marchado de un sitio he sentido el cariño de todos".

Y gira al presente del equipo amarillo. "Está todo tan igualado que cualquier cosa puede pasar. Igual te aparece una negativa negativa como una positiva. Siempre creo en esas emociones colectivas que cuando las dinámicas son positivas y todo el mundo cree y el entorno es positivo. A veces se pasa a una y otra sin saber. Lo importante en un vestuario es seguir trabajando y creyendo para conseguir las cosas. Es la única fórmula mágica que existe", indica sin dar el lugar que merece a su sucesor, Garitano, que mucho está aportando a la reacción del Cádiz CF.