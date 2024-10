Paco López conoce el problema pero no encuentra la solución

Rueda de prensa de Paco López después de la derrota del Cádiz CF ante el Racing de Santander (0-1), que ahonda en la crisis del equipo amarillo.

Valoración del técnico. "No puede ser positiva. El rival de enfrente está con mucha confianza y tiene gente con mucho talento. En la primera parte el equipo estuvo con mucho empuje y llegadas por fuera, y gozó de la ocasión más clara. Ya en la segunda parte, dos perdidas no forzadas meten a ellos en el partido. A partir del gol, hay una energía negativa y tenemos unos minutos difíciles. Lo hemos intentado y tuvimos dos ocasones claras de Ontiveros y Sobrino. Nos está faltando acierto".

¿Toca dejar de pensar en el ascenso para salvar la categoría? "Ir partido a partido, cambiar y mejorar. El objetivo es entrenamiento a entrenamiento y partido a partido para cambiar esto. Ya dije el otro día que puedo decir todo pero a la gente le vale que su equipo gane".

Dudas sobre su capacidad para sacar al Cádiz CF adelante. "Llevo toda mi vida en el fútbol. Entender lo entiendo todo, pero no puedo estar pendiente de lo que se dice y lo que se comenta. Tratamos de trabajar con honestidad desde el conocimiento. Entiendo todas las situaciones. Más que hablar, hay que trabajar y cambiar la dinámica. Sé que se ve todo negativo. Hay que unirse más que nunca y construir más que nunca. Las lamentaciones y las quejas no valen de nada".

El bajón de la segunda parte. "Hay que tener en cuenta que el rival también juega y te puede generar cosas. No le llamaría desconexión, es más una perdida que entra dentro de los errores que hay en el fútbol, pero los errores nos están penalizando mucho más que los aciertos. Los partidos son muy igualados. No encuentro un partido en el que seamos muy inferiores al rival. No queda otra que confiar y tener fe", dijo Paco López.

Estado del vestuario: "Jugadores muy jodidos, gente llorando. Son responsables de la situación. Tenían unas ganas tremendas de dar una alegría a la afición y hay enfado y decepción. Los tengo que levantar que el miércoles hay partido en Eibar".

Muchas faltas al final sin acercarse al área en el largo añadido. "No se ha jugado nada. Entre faltas innecesarias y dudosas... La ansiedad, las ganas de querer te hacen no pensar. Esos nueve minutos no nos han favorecido nada".

El gol. "Siempre hay varios errores a la vez. Pasa mucho a favor y en contra, pero los errores del rival se ven menos porque no estamos acertados".

Jugadores del Cádiz CF que mantienen el bajo nivel de la pasada temporada. "Veo al equipo comprometido, que trabaja. El jugador sufre porque nadie puede estar en su sitio. Tengo una plantilla de 28, es lo que tenemos y lo que creímos que era bueno. El tiempo dirá si nos hemos equivocado o no".