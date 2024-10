Paco López anuncia cambios en la alineación del partido entre el Huesca y el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Paco López, está empeñado en que su equipo vaya mejorando y con ese objetivo se desplaza a Huesca para afrontar el viernes 4 de octubre el encuentro de la octava jornada de Liga.

En la rueda de prensa previa al partido contra la escuadra oscense, el técnico dijo que espera una buena versión de los suyos.

Sobre el cambio de dibujo en el duelo ante el Eldense por la lesión de Fede San Emeterio a la media hora, explicó que puso en su lugar a un delantero “porque íbamos perdiendo y necesitábamos energía en la presión. Podía haber tomado varias decisiones, pero decidí poner un jugador más en la presión y tener un delantero más porque pensábamos que íbamos a llegar más al área”.

El técnico indicó que “esperamos encontrar nuestra mejor versión que está siendo mejor fuera sin llegar a lo que nos gustaría. El equipo está más cómodo fuera, hay que seguir avanzando en el proceso de mejora...”. Anunció que hará algún movimiento en la alineación. “En cada partido uno siempre se plantea cambios por muchas cosas: el rival… algún cambio seguro que hay”.

Sobre el Huesca, apuntó que “empezó dando una sensación buenísima, el último partido en su casa le ganó bien al Córdoba. Es un equipo peligroso en transiciones y juego directo y también a balón parado; está bien trabajado, con jugadores con experiencia y una base importante de la temporada anterior. Vamos a tener cien mil dificultades”.

En cualquier caso, recalcó que “tenemos el foco en nuestra mejora, en dar nuestra mejor versión individual y colectiva más allá de las dificultades que nos ponga el rival”.

Sobre el desarrollo de los partidos, subrayó la importancia del equilibrio emocional. Explicó que “percibo que en determinados momentos eres superior, otros momentos el rival tes supera y fuera de casa te aprietan. Tenemos que saber controlar las emociones y vivir esos momentos y tratar de imponer nuestro juego”.

Añadió al respecto que el control del partido no tiene que depende de tener o no la pelota. “Si no tienes el balón puede tener controlada la situación porque entra dentro del plan de partido. Cada jugada debe ser como si fuese la última. La intención es ser mejor en todos los aspectos y superar los momentos de dificultad”.

Sobre Javier Ontiveros y Brian Ocampo, al ser preguntado por ellos, expuso que “los dos tienen tendencia a la banda izquierda para conducir hacia dentro a su pierna natural. Los dos son buenos futbolistas y si entienden el juego a nivel colectivo se puede adaptar a otras posiciones, como segundo delantero. Son jugadores de talento y hay que tenerlos enchufados, adaptarse a lo que necesita el equipo”.

Sobre las acciones a balón parado, no ocultó que “nos gustaría sacar más partido, cada vez es más importante porque te abre partidos. En Cartagena tuvimos claras oportunidades sobre todo en faltas laterales. Es un punto más de mejora. No es fácil marcar a balón parado pero es una faceta importante. Es algo que trabajamos bien, tenemos buenos jugadores capacitados para lanzar y jugadores que van bien en el juego aéreo. Puedo garantizar que se trabaja en ello”.