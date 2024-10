Paco López: "La alegría la llevo por dentro, pero he sentido una cacería importante"

Rueda de prensa de Paco López, entrenador del Cádiz CF, después de la primera victoria de su equipo, este sábado contra el Real Oviedo (2-0), en una semana muy dura y complicada en lo personal.

Valoración del encuentro. "Felicitar antes que nada al equipo y a la afición porque teníamos muchas ganas de brindarle una victoria porque sé lo mal que lo están pasando. Ha sido un partido muy igualado, como casi todos los que jugamos aquí. En la primera parte, por ímpetu merecimos algo más. La entrada a Ontiveros pudo ser roja, aunque tampoco la suerte nos acompaña en este sentido. Han sido tres goles aunque nos han anulado uno", repasaba el valenciano antes de añadir que "estamos contentos por el partido y, sobre todo, por la personalidad". "Se ha visto un equipo comprometido y no era fácil". "Es lo que más valoro. Hoy hemos tenido más acierto en el área rival y en la propia".

Un triunfo manteniendo el estilo del Cádiz CF. "Convivimos con la afición, la opinión de la gente y de los medios, pero los técnicos somos los que tenemos más información y tomamos las decisiones desde el conocimiento y no por capricho u otras razones. Hemos sacado el equipo que debíamos sacar. El día del Málaga hacemos un buen partido para ganar y el día del Racing hicimos méritos para más. Entiendo el análisis desde el resultado. Es normal".

Los pequeños detalles en forma de errores. "Este juego es así. Lo que nos estaba pasando muchos partidos es que un error nos costaba gol. Y todo eso complicaba el partido. Dentro de un partido tan igualado, doy la importancia al compromiso de los jugadores y a tener la cabeza fría. Para mí, es lo que tiene mérito hoy. La esperanza de que esta victoria nos confirma la confianza y la creencia en lo que se hace".

Unidad en las celebraciones. "Percibo en el día a día y por las conversaciones con ellos que creen mucho en lo que hacemos. Cuando nos han visto con alguna duda han venido los capitanes a hablarlo. Y eso para mí es un orgullo. Algo haremos bien porque no sólo es aquí, me ha pasado en varios equipos. Soy honesto y trabajo dando el protagonismo a los jugadores".

Talante cabizbajo del técnico a pesar de ganar. "La alegría la llevo por dentro pero he pasado una semana muy jodida. Llevo 21 años de entrenador, pero he sentido una cacería importante. Lo llevo por dentro y al final sufrimos. Tenemos familia y sufren ellos. Estoy contento pero aún más por la gente. Es lo que deseaba desde que llegué, pero queda mucho camino".

Otra cara en el vestuario. "Ellos están sufriendo y hoy ha sido una descarga de adrenalina. Y como entrenador, tanto en las derrotas como en las victorias trato de mantener un equilibrio en mi vida para que no me afecten los vaivenes emocionales".

Un Cádiz CF más aguerrido. "Es muy importante ponerte por delante en el marcador. Independientemente del resultado, hay que poner el enfoque en el trabajo. Tratamos de dar ese mensaje", explicaba.

¿Por qué habla de cacería? "Igual no estoy afortunado en esa expresión. Entiendo lo que pasa, pero el que lo vive soy yo y es doloroso. Cuando llevo tantos años entrenando, me duele que se dude de la identidad del equipo. Tengo un cuerpo técnico que son unos animales currando, de siete de la mañana a siete de la tarde. Somos un cuerpo técnico honesto y honrado. Vamos a seguir en la misma línea independientemente de los resultados. Si ganas eres muy bueno y si perdes eres muy malo en lo que haces. Me duelen ciertas cosas pero llevo 21 años con esto".

La respuesta del club esta última semana. "No es habitual lo que he sentido de parte del presidente. Estar al lado, apoyo, respaldo... y eso no es fácil. Noto una confianza total en nuestro trabajo y es de agradecer".

Para acabar, el gesto de Iza en su gol y el de Fali en el palco. "No sé lo de Fali, y lo de Iza, si se ha llevado la mano al oído... Iza es de aquí y no sé si lo hace con mala intención, se le puede perdonar. Es uno de los que más siente este escudo. Lo está pasando fatal y el tema emocional en el fútbol ya se sabe como es", finalizaba.