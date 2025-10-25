Pacheta: "Hemos hecho un partido para ganar"
El preparador burgalés del Granada ve a su equipo, que sigue en puesto de descenso, en el camino adecuado
Lectura positiva para el entrenador del Granada después del empate sin goles ante el Cádiz CF, ya que ve una evolución favorable en sus pupilos. "Como siempre soy optimista, tenemos tres porterías a cero y veníamos de encajar dos o tres goles todos los días, en algunos sitios estamos haciendo las cosas bien".
Valoración de Pacheta: "Hemos hecho un partido para ganar, un partido muy bueno; hemos hecho las ocasiones que teníamos que hacer y hemos concedido muy poco. Me voy satisfecho del trabajo que hemos hecho, nos falta acierto, contra la Real las metimos y ahora no, pero hemos tenido tres o cuatro muy claras. En estos momentos tenemos un equipo, competimos bien, estamos creciendo mucho y más que vamos a crecer", apuntaba.
Empates insuficientes. "Me da igual, si dicen que estamos bien en descenso imagínate cuando estemos arriba. Creo que estamos bien, no llegan de tres, pero ya llegarán, si haces más ocasiones que el rival y más claras estás cerca de ganar. El día que ganemos y que empecemos a meter las que tenemos iremos escalando. Estamos en octubre, me importa mucho más que el equipo crezca y que tenga esta sensación de solidez", agregando que "el equipo cree, me voy con la sensación de que estamos mucho más cerca de ganar que de perder, es nuestro trabajo". "Tenemos que ganar, ya lo sé, pero es mejor partido que el anterior, hemos concedido bastante menos, creo que estamos creciendo y vamos a ir mejorando, aunque también quiero sumar de tres".
Impresión muy personal tras empatar con el Cádiz CF. "Me dice que estamos a su altura, que estos equipos que están arriba del todo ninguno nos ha superado si contamos los últimos seis partidos. Estamos compitiendo contra equipos muy buenos y este partido me dice que estamos a la altura de los equipos buenos de la categoría. Los resultados ya caerán, ya saldremos del descenso y cuando salgamos lo haremos fuertes; el camino que estamos llevando es muy positivo".
