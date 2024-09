La obsesión del Cádiz CF

El Cádiz CF se prepara a fondo durante la semana para afrontar el siguiente compromiso liguero, el último del mes de septiembre. El rival es el Eldense y la cita encuadrada dentro de la séptima jornada del campeonato está programada para el sábado 28 de septiembre (a partir de las 16:15 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla.

En unas circunstancias ajustadas a los parámetros de la lógica, se trataría de un partido más del Cádiz CF en su nuevo recorrido por la categoría de plata después de cuatro campañas consecutivas en la élite del fútbol español. Pero la situación no es precisamente de normalidad. El conjunto amarillo encara el encuentro con una mezcla de motivación y presión. La razón es evidente. No conoce la victoria en su feudo y en el vestuario consideran que ya ha llegado la hora de dar un paso al frente delante de una afición que espera la mejor versión de los suyos.

El balance del cuadro gaditano como local no es bueno: arrancó la temporada 2024-25 con una dolorosa derrota en su terreno frente al Real Zaragoza (0-4); empató de manera milagrosa ante el Tenerife (2-2) después tener dos goles de desventaja (el tanto de la igualada lo marcó en la prolongación); y no fue capaz de perforar la portería en el choque contra el Racing de Ferrol (0-0). No ganar en casa es un problema extendido. Con el amarillo, son siete los conjuntos que aún no lo han conseguido, entre ellos los otros dos recién descendidos (Almería y Granada).

Es el peor comienzo en casa en la historia del Cádiz CF en Segunda División que compensa con su firmeza como visitante (un par de triunfos y un empate). Los jugadores tienen muy claro cuál es su misión inmediata. Así lo reflejaron pocos minutos después de vencer (1-2) en el campo del Cartagena.

"Ya lo estamos haciendo fuera, pero tenemos muchas ganas de hacerlo en casa, con nuestra gente, para que lo disfrutemos el doble", manifestó Chris Ramos, autor de un doblete decisivo en el duelo ante la escuadra albinegra.

Javier Ontiveros anunció tras los 90 minutos en Cartagonova lo que pretende hacer el Cádiz CF este sábado en el antiguo Carranza. "El equipo en casa va a dar un pasito adelante, porque las victorias fuera de casa nos da motivación para que la afición esté con nosotros y saquemos los tres puntos el próximo partido en casa".

La victoria en el hogar se convierte en una obsesión que el Cádiz CF debe saber manejar para no caer en la deriva de las prisas. El equipo saltará al césped con mentalidad ganadora, consciente de la importancia de hacerse fuerte como anfitrión para aspirar a todo. Un nuevo triunfo permitiría el acceso a una dinámica positiva que dejaría atrás un inicio dubitativo.