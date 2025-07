Obeng, David García y sus ganas de quedarse en el Cádiz CF

Cádiz/El lunes 14 de julio fue el día de la presentación de dos jugadores del Cádiz CF fichados este verano aunque sin plaza en el primer equipo que deberán ganarse durante la pretemporada. Pertenecen al club y están a prueba con el primer equipo. Será en principio Gaizka Garitano quien decida sobre ellos. Se trata del extremo Issac Obeng y el centrocampista David García.

El director deportivo del club, Juan Cala, presentó a los dos futbolistas, de los que dijo que si no tienen hueco en la plantilla saldrán cedidos porque la Tercera Federación, en la que milita el filial, se pequeña para ellos.

Explicó que el fichaje de David García se gestó mediante el pagó de 3.000 euros al Xerez Deportivo (Segunda Federación) en invierno para su pase al Atlético Sanluqueño (Primera Federación), donde con el tiempo se hizo con la titularidad. Su buen rendimiento conllevó su salto al Cádiz CF, con el que ya tenía un acuerdo para tres temporadas.

El primero en intervenir fue Obeng, "encantado de estar en un equipo grande como el Cádiz CF" y con ganas de demostrar puede tener un sitio. "Lo daré todo para intentar quedarme, si no, el año que viene", indicó el extremo.

El ex del Teruel aseguró que ha encontrado a "grandes jugadores que me tratan como uno más." Jugó 45 minutos ante el Barbate eun partido que sirvió "para coger sensaciones". Su idea es "ir mejorando cada día y aprender". Le da igual la banda en la que juegue, "depende de lo pida el míster o necesite el equipo. Puedo jugar por los dos lados Me siento cómodo tanto por fuera como por dentro".

David García agradeció la confianza depositada por el club y afirmó que llega "con mucha hambre y ganars de jugar en el Cádiz CF, con la intención de quedarme en el equpo y asentarme en la categoría". Añadió que ha tenido una buena acogida y habló de "buenas sensaciones" en su primer encuentro. Jugó 45 minutos ante el Barbate y marcó un gol.

Sobre su posición en el campo, el medio expuso que "llevaba años jugando de 6, pero me puedo adaptar de 8. No tengo preferencia, puedo rendir donde me pida el míster".