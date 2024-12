El nuevo entrenador del Cádiz CF arranca con varios problemas

Cádiz/El Cádiz CF abre una nueva etapa con el aterrizaje forzoso de Gaizka Garitano casi a mitad de la temporafa 2024-25 tras la salida de Paco López debido a los malos resultados. El técnico llega sin tiempo que perder y arranca su primera semana con un intenso calendario de entrenamientos.

Son cinco las sesiones programadas para preparar el encuentro contra el Albacete de la 19ª jornada de Liga que se disputa el sábado 14 de diciembre (desde las 16:15 horas) en el estadio Nuevo Mirandilla. La plantilla se ejercita lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las diez y media de la mañana a puerta cerrada. El nuevo técnico saludó a sus jugadores el lunes en el vestuario, donde ofreció su primera charla antes del comienzo de la sesión en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El nuevo entrenador tiene estos cinco días para evaluar a los jugadores antes de decidir la alineación para el encuentro que supondrá su estreno en el banquillo cadista.

Garitano inicia su recorrido con más de un problema. El primero, se une al proyecto justo cuando el equipo acaba de acabar otra vez en zona de descenso. La presión es máxima por la urgencia de la victoria para salir cuanto antes de una situación altamente delicada. La prioridad deja de ser el ascenso y pasa a ser la permanencia. La dura realidad obliga a cambiar de objetivo. El Cádiz CF no puede permitirse ahora mismo el lujo de pensar en volver a la élite cuando insiste en coquetear con la caída a Primera Federación.

El segundo, lidiar con una plantilla desmotivada que no está a la altura de lo que se esperaba de ella. El 'míster' afronta la labor de sacar lo mejor a nivel colectivo e individual y de lograr la cohesión de un grupo que a día de hoy no destaca por su unión.

El tercero afectamente directamente al partido de su debut. Garitano no puede contar a priori con varios futbolistas para el partido contra el cuadro castellano-manchego. Iza Carcelén y Joseba Zaldua están lesionados y por tanto no tiene laterales derechos salvo que alguno pueda ejercitarse esta semana. Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante arrastran problemas físicos y Tomás Alarcón tenía dificultades en un brazo tras la trifulca con Rominigue Kouamé. Además, no puede contar con Brian Ocampo, que será sancionado tras ser expulsado por doble amonestación en el choque contra el Elche. Uno de los baluartes ofensivos encara un obligado descanso en el primer partido del nuevo entrenador.