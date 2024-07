Negredo medita su futuro tras su paso por el Cádiz CF y después de decir adiós al Valladolid

Álvaro Negredo militó en el Cádiz CF entre la temporada 2020-21 y el primer tramo de la 2023-24. Tres campañas y media en la que se implicó al máximo, pero en el último mercado de invierno fue despedido por el club y, con la carta de libertad, se unió al Real Valladolid con el reto de contribuir al ascenso que el cuadro blanquivioleta consiguió en la penúltima jornada de Liga.

El delantero participó en una docena de partidos con el equipo pucelano (siete como titular) y marcó un gol. Celebró el ascenso y desde la distancia sufrió con el descenso del conjunto amarillo. Tras el varapalo que supuso la caída a Segunda, Negredo dedicó un mensaje a la afición cadista el pasado mes de mayo: "Mucha fuerza cadistas. Ojalá pronto volváis a estar donde os merecéis. ¡El Cádiz sois vosotros!".

Negredo fue despedido por el Cádiz CF, una decisión que meses después, el presidente Manuel Vizcaíno reconoció como un error. Afirmó que "nos equivocamos sacando a Negredo en invierno". A su juicio, el ariete "podía haber aportado sin duda dentro y fuera del campo". De hecho, recalcó que Negredo "era clave en la familia" del vestuario.

Negredo continuó su carrera en el Valladolid, en el que no continuará la próxima campaña. El atacante se despidió a través de un mensaje que publicó en su cuenta de instagram. Dijo adiós de manera caballerosa, feliz por haber colaborado a lograr el objetivo y agradecido por el trato recibido.

Cerca de cumplir 39 años (el próximo 20 de agosto), Negredo debe decidir ahora si se mantiene en activo o cuelga las botas.

El mensaje de despedida del delantero del Valladolid es el siguiente:

Ha sido una etapa corta pero muy intensa en un club que siempre llevaré conmigo. Llegué en febrero con el objetivo de devolver al Real Valladolid a Primera División y me marcho feliz por haber puesto mi granito de arena para conseguirlo. Me gustaría dar las gracias a todos los trabajadores del club por hacerme fácil estos meses, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la directiva. Y gracias a la afición por vuestro cariño desde que llegué. Ahora sólo me quda desearos mucha suerte a todos para el futuro.