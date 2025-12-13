Moussa: "Mi gol es una jugada ensayada en la que el míster siempre me pide que dispare"
El centrocampista, feliz por el triunfo y por su tanto, cree que el equipo sigue creciendo
Uno de los grandes protagonistas del partido que acabó con el triunfo del Cádiz CF fue Moussa que, además de su enorme trabajo, hizo un segundo gol que dejó boquiabierto a todos por la preciosa ejecución.
El pivote atendió a Movistar al acabar el encuentro dejando una reflexión muy positiva. "Sabíamos de antemano que iba a ser un partido muy complicado porque este rival es bueno. Pero hemos estado bien y lo hemos peleado a tope. Veníamos de perder y necesitábamos estos tres puntos para seguir creciendo como equipo".
El jugador amarillo explicó cómo fue su gol. "Es una jugada ensayada que el míster nos pide y en la que siempre me dice que dispare a portería. La cojo y le pego fuerte y tengo la suerte de que se mete dentro", explicaba.
Mirando a lo que lleva el equipo a las puertas del final de la primera vuelta, Moussa apuntaba que "la temporada es larga y vamos a seguir creciendo y peleando cada partido y cada punto". "El otro día fue duro perder con el Racing, pero nuestro objetivo es estar en play-off y meternos arriba", finalizaba el centrocampista del Cádiz CF.
También te puede interesar