Moussa Diakité, indiscutible en el Cádiz CF, seguido por varios equipos y el club se frota las manos

Cádiz/Una de las pocas buenas noticias del Cádiz CF en la temporada 2024-25 tiene nombre y apellido: Moussa Diakité. Mientras el conjunto amarillo debe conformarse con el reto menor de la permanencia después de una pésima primera parte (hasta la 18ª jornada), al menos tiene el consuelo de vivir la explosión de un futbolista que aprovecha al máximo su oportunidad y da el paso definitivo en su carrera profesional.

El Cádiz CF dio un giro radical tras el cambio de entrenador y la vida de Moussa cambió por completo tras la llegada de Gaizka Garitano. No entró en los planes de Paco López después de formar parte del once inicial en el partido contra el Real Zaragoza de la jornada inaugural. Quizás pagó los platos rotos de aquella sonrojante goleada en casa (0-4) que no fue sino el anuncio del errático recorrido del equipo amarillo que acabó con la salida del técnico valenciano a principios de diciembre.

Una de las primeras decisiones que tomó Garitano fue entregar el centro del campo a Moussa Diakité. Arriesgó con una apuesta que salió ganadora. Con sólo 21 años, el maliense es el único fijo en la media en este momento del curso, el único centrocamposta que no es sustituido cuando en la segunda parte llega la hora de los relevos. Su privilegiado físico le permitir rendir hasta el minuto noventa y tantos con la misma intensidad.

El joven futbolista es el nuevo Jon Ander Garrido en un versión mejorada. Tiene piernas y pulmones para tapar espacios donde haga falta y acumular robos de balón mientras progresa en la faceta del pase. No para de crecer, es humilde y sabe aprovechar la oportunidad que se gana a base de esfuerzo. El actual técnico aprecia sus cualidades y le ayuda a mejorar. El papel de Garitano es fundamental. El medio suma este curso diez partidos con el primer equipo (con el que ya debutó la pasada campaña) y todo apunta a que llegará a la veintena, plenamente consolidado en la plantilla y con un enorme futuro por delante.

El buen papel del jugador africano le pone en el foco. Está siendo seguido por numerosos ojeadores y no pocos equipos toman nota de su evolución. Clubes de Primera y de Inglaterra no le pierden de vista y en el Cádiz CF se frotan las manos.

Moussa Diakité tiene un contrato de larga duración con los amarillos: hasta el 30 de junio de 2029. El club tiene pivote defensivo para rato salvo que se abra la posibilidad de un traspaso. El próximo verano puede ser importante si la entidad cadista recibe una oferta irrechazable por un futbolista que va a más.